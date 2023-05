ATP turnyre Romoje – italo protrūkis ir užtikrinta Džokovičiaus pergalė

Pirmojo seto pradžioje abu tenisininkai turėjo daugybę „break pointų“. N.Džokovičius realizavo 2 iš 3 savo progų, o G.Dimitrovas – tik 1 iš 4, todėl atsiliko 1:3. Vėliau tenisininkai kiek pagerino žaidimą savo padavimų metu. Tik aštuntajame geime serbas turėjo keturias progas tašku baigti setą varžovo padavimų metu, bet G.Dimitrovas atsilaikė.

Tiesa, devintajame geime N.Džokovičius savo padavimų metu sužaidė užtikrintai ir užbaigė setą.

N.Djokovičius antrojo seto pradžioje atlaikė „break pointą“, o trečiajame geime dar laimėjo varžovo padavimų seriją. Penktajame geime N.Džokovičius susikūrė dar vieną „break pointą“, bet nepajėgė atitrūkti 4:1, o seto pabaigoje iniciatyvą netikėtai perėmė bulgaras. Jis aštuntajame geime „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją, o dešimtajame geime realizavo dar vieną „break pointą“.

Serbas po tokio „šalto dušo“ greitai persigrupavo ir trečiąjį setą sužaidė kaip iš natų. N.Džokovičius laimėjo tris varžovo padavimų serijas, o G.Dimitrovas daugiau „break pointų“ neturėjo.

Šešioliktfinalyje krito vietinis žaidėjas Fabio Fognini (ATP-130), 4:6, 2:6 neprilygęs danui Holgeriui Rune (ATP-7). Italo nervai neatlaikė dar pirmojo seto viduryje, kai po jo smūgio buvo paskelbtas užribis. Net ir bokštelio teisėjas, patikrinęs žymę, tikino, kad kamuoliukas leidosi užribyje. F.Fognini beveik minutę ginčijosi su teisėju, bet tai sprendimo nepakeitė.

Netikėtą pralaimėjimą sekmadienį patyrė amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-9). Jis 4:6, 1:6 nusileido vokiečiui Yannickui Hanfmannui (ATP-101).

Graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-5) dėl lietaus nukeltame mače 6:3, 6:3 įveikė portugalą Nuno Borgesą (ATP-88). Pastarajam tai buvo tarsi dvigubas pralaimėjimas, nes dėl nukelto mačo jis nebespėjo užsiregistruoti į ATP „Challenger“ turnyrą.

Worst news for Borges: he was withdrawn by the ATP at the Bordeux Challenger because lost in Rome 30 minutes after the draw was made in France. So got eliminated from two tournaments in one match because of the rain. Messy.

