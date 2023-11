„ATP Finals“ turnyre – intriga dėl bilieto į pusfinalį

„Raudonosios“ grupės antrajame ture vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-8) per 1 valandą 47 minutes 6:7 (7:9), 4:6 pralaimėjo Daniilui Medvedevui. Šiemet iš 6 tarpusavio mačų vokietis laimėjo tik 1.

A.Zverevas pirmajame sete panaikino dviejų geimų deficitą, o pratęsime ilgą laiką buvo priekyje (4:1). Vėliau A.Zverevas turėjo „set pointus“ tiek savo, tiek varžovo padavimų metu, tačiau švaistė savo progas ir po atkarpos 0:3 pralaimėjo setą.

Antrasis setas irgi galėjo pakrypti kita linkme. A.Zverevas devintajame geime buvo per tašką nuo laimėtos varžovo padavimų serijos, bet nepajėgė perimti iniciatyvos. Dešimtajame geime tokią pat progą susikūrė D.Medvedevas ir jis nesuklydo.

A.Zverevo situacija dabar stipriai komplikavosi. Jam paskutiniame ture ne tik reikės nugalėti Andrejų Rubliovą, bet dar ir reikės sulaukti ispano Carloso Alcarazo (ATP-2) pralaimėjimo prieš D.Medvedevą. Pastarasis į pusfinalį jau pateko, bet pirmos vietos grupėje dar neužsitikrino.

