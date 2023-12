Atkutęs „Žalgiris“ suteikė viltį, bet vėl pralaimėjo: Kaune krito nuo skaudžių „AS Monaco“ durių

Po pirmojo kėlinio „AS Monaco“ pirmavo 23:19, o po antrojo – 46:37. Trečiąjį kėlinį „Žalgiris“ laimėjo net 22:11 ir po jo išsiveržė į priekį 59:57.

Paskutiniame ketvirtyje užvirė lygi kova. Petras Cornelie kėlinio viduryje galingu dėjimu per Lauryną Birutį išlygino rezultatą – 63:63. Rungtynių pabaigą sėkmingiau sužaidė „AS Monaco“.

