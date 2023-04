Atkrintamąsias gaudančio „Žalgirio“ scenarijai: galima ir nepatekti, bet yra galimybių ir būti šeštoje vietoje

„Žalgiris“ ketvirtadienį tašku pranoko Tel Avivo „Maccabi“ (19/14) ir iškovojo dar vieną žūtbūtinę pergalę. Tiesa, iki idealaus scenarijaus pritrūko, nes pirmajame komandų susidūrime Izraelyje šeimininkai irgi pergalę iškovojo taško skritumu.

Tad I. Tayloro antrasis baudos metimas ir juos galėjo įvelti į matematinius skaičiavimus paskutiniame turnyro ture, bet dabar jie jau ramūs.

Komandų galimybų scenarijų skaičiavimais užsiimantis „Lost gps“ apskaičiavo, kad prieš paskutinį turą žalgiriečių šansai papulti į aštuntuką vėl šiek tiek pagerėjo – iki 48 procentų.

Pagrindiniai žalgiriečių varžovai Stambulo „Fenerbahče“ (19/14) ir Vitorijos „Baskonia“ (18/15) turi kur kas geresnius šansus – atitinkamai 92 ir 60 procentai.

Updated probabilities for final position in #EuroLeague.



Two playoff tickets between Fener, Baskonia & Zalgiris.

Final round will be 🔥 pic.twitter.com/fZAdfqjwDi