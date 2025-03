Ašaros pasaulio čempionate: po kritimo Reed su Ambrulevičiumi liko per 0,01 balo nuo finalo ir Bostoną paliko be olimpinio kelialapio

Ritminėje programoje Lietuvos duetas – Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius – pelnė 68,08 balo ir liko už finalo borto. Lietuvos pora prarado daugybę balų dėl apmaudaus A. Reed kritimo, nes jis įvyko atliekant vieną iš techninių elementų. Po pasirodymo A. Reed atsiprašinėjo, o S. Ambrulevičius stengėsi nuraminti partnerę.

Dear Allison Reed / Saulius Ambrulevicius 🇱🇹



We want to remind you that you have already achieved so much in your incredible and inspiring careers and this is clearly not the end of it. This moment may feel like a very dark day, but you will undoubtedly bounce back and reach… pic.twitter.com/ku3n3dxU1C

