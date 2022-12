Arti tragedijos: rungtynių metu Egipte sugriuvo dalis tribūnų, yra sužeistų

Mažiausiai 27 žmonės buvo sužeisti, tačiau mirčių pavyko išvengti. Žiūrovus iš po nuolaužų puolė gelbėti ir abiejų komandų krepšininkai.

Įdomu tai, kad šie sporto rūmai buvo atidaryti vos prieš trejus metus.

Rungtynės po šio įvykio buvo nutrauktos.

وقوع جزء من السور الحديدي لمدرج جماهير الاتحاد السكندري اثناء مباراة فريقهم ضد الاهلي في كاس السوبر المصري لكرة السلة للرجال



A part of the stands falls during the 2022 Egypt Basketball men's Super Cup match between Al Ahly SC and Al Ittihad Alexandria Club at Hassan Moustafa pic.twitter.com/5DnI82hOxs