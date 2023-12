Arnas Butkevičius ilgam iškrito iš „Žalgirio“ rikiuotės

Traumą žalgirietis patyrė ketvirtadienio rungtynėse su Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipa, kurią Lietuvos čempionai išvykoje įveikė 83:70.

Sugrįžus į Lietuvą ir atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad A.Butkevičiui operacijos pavyks išvengti, tačiau pėdos gijimui prireiks nemažai laiko.

Sekmadienį žalgiriečių laukia „Betsafe-LKL“ čempionato rungtynės su Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ komanda. Šiam susitikimui jau bus registruotas ir „Žalgirio“ naujokas Edmondas Sumneris.

Unfortunate news. Get well soon, Arnas! 💚 pic.twitter.com/GS9xKDUQ0O