Apskaičiavo „Žalgirio“ šansus prasibrauti į Eurolygos įkrintamąsias – galimybės šiek tiek išaugo

Andrea Trinchieri auklėtiniai praėjusios savaitės gražiose rungtynėse iškovojo taip reikalingą pergalę prieš Milano klubą. Kauniečių misija nesikeičia, kai reikia laimėti du likusius savo mačus.

Kol kas sulaukiama palankių rezultatų ir iš kitų arenų.

„Žalgiris“ šiuo metu yra vienuliktas, bet 14 pergalių turi ir Belgrado „Partizan“, Milano „Olimpia“ bei „Valencia. Viena pergale daugiau yra iškovojusi Stambulo „Anadolu Efes“ komanda.

Krepšinio analitika užsiimantis vartotojas „lost gps“ pagal superkompiuterio atliktus įvairių galimybių skaičiavimus pasidalino Eurolygos komandų šansais patekti į įkrintamąsias.

Updated probabilities for final position in #EuroLeague standings.



🎯 Wins with huge impact in probabilities from Efes and Panathinaikos.



🏇Partizan, despite the loss, is still strong in the race for the 10th spot. Baskonia needs a win on the road or losses of rivals. pic.twitter.com/uSLQm6blPX