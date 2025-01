Antroje rungtynių pusėje savo komandos žaidimą transformavęs Jasikevičius: „Tapome komanda, kurią sunku nugalėti“

Pirmoje rungtynių pusėje visiškai dominavo Igno Brazdeikio ir Aleno Smailagičiaus dueto vedami kauniečiai, o einant į ilgąją pertrauką Turkijos ekipa atsilikinėjo 13 taškų skirtumu (34:47).

Visgi po ilgosios pertraukos šeimininkai įjungė aukštesnę pavarą ir ne tik pasivijo svečius, bet ir galiausiai persvėrė rezultatą į savo naudą ir įsirašė pergalę (98:86).

Po rungtynių Š. Jasikevičius buvo patenkintas komandos sugrįžimu ir pabrėžė, jog antroje rungtynių dalyje jo treniruojama ekipa tapo sunkiai įveikiamu priešininku, kas ir nulėmė pergalę

„Viskas gerai, kartais sužaisti prastai. Pirmoje pusėje mes taip ir žaidėme. Mes nekovojome ir nesekėme jokių komandos susitarimų. Bet kaip ir minėjau, kartais taip nutinka.

REKLAMA

REKLAMA

Dabar turime prisiminti šį sugrįžimą, kurį šiandien surengėme, o taip pat ir mūsų fiziškumą, sugebėjimą atkreipti dėmesį į detales ir sugebėjimą atsakyti į gerą žaidimą, kurį turėjome susigrąžinti per ilgąją pertrauką. Svarbiausia per ilgąją pertrauką ramiai atsisėsti pamąstyti ir antroje pusėje duoti atsaką. Būtent dėl to abi rungtynių pusės yra visiškai skirtingos. Mes laimėjome tik todėl, kad taip žaidėme antroje pusėje ir tapome komanda, kurią sunku nugalėti“, – teigė strategas.

REKLAMA

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Svečiuose pas Šarą: „Fenerbahče“ – „Žalgiris“

Lietuvis pabrėžė, jog komandos charakterį parodo ne taiklūs tolimi metimai, o fiziškumas bei gebėjimas skaityti žaidimą ir atsakyti į gerą žaidimą dar geresniu.

„Nemanau, kad tritaškiai metimai parodo charakterį. Tam reikia daryti visus kitus dalykus gerai. Trečiajame kėlinyje aš rizikavau leisdamas Tarikui Biberovičiui visiškai išlaisvėti, bet labai gerai, kad ta rizika atsipirko. Marko Guduričius ir Arturs Žagaras tikrai puikiai valdė komandą ir žinoma Nigelis Hayesas kaip visada prisidėjo stipriai“, – kalbėjo Š. Jasikevičius.