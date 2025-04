Antras geriausias pasiekimas Lietuvos teniso istorijoje: Vilius Gaubas iškopė į finalą

Pirmajame sete 9 geimus vyko visiškai lygi kova – nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“. Visgi, dešimtajame geime I. Buse ėmė kaustyti įtampa. Peru tenisininkas savo padavimų metu atsiliko 15:40, o V. Gaubas jau pirmu bandymu realizavo „set pointą“.

I. Buse greitai pamiršo nesėkmingą savo padavimų seriją ir antrąjį setą pradėjo nuo laimėto „break pointo“. Jo persvara dar labiau padidėti galėjo penktajame geime, bet šį kartą V. Gaubas spaudimą atlaikė. Lietuvis pavyti varžovą galėjo aštuntajame geime. Deja, V. Gaubas, pirmaudamas 40:0, pralaimėjo 3 „break pointus“, o I. Buse vėliau įtvirtino pergalę sete.

V. Gaubas trečiojo seto pradžioje turėjo „break pointą“, bet ir jo nerealizavo. Penktajame geime lietuvis „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Laimei, V. Gaubui iš karto pavyko atsitiesti – šeštajame geime jau lietuvis „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją (3:3). Po septintojo geeimo I. Buse paprašė medicininės pertraukėlės dėl dešiniojo peties skausmo. Dešimtajame geime I. Buse pridarė klaidų ir atsiliko net 0:40. 3 „match pointus“ gavęs lietuvis realizavo jau pirmąjį iš jų bei šventė pergalę.

Medical time out for Ignacio Buse.



Issue with Buse right arm/shoulder area.



Buse to serve next at 3-4 down in set 3 vs Vilius Gaubas. pic.twitter.com/ohLJiI46LT