Anglijos čempionai paskutinėmis rungtynių sekundėmis išplėšė dramatišką pergalę

Jau septintąją rungtynių minutę šeimininkai įsiveržė į priekį. Nelsonas Samedo atliko perdavimą į baudos aikštelę, kur skersuotas kamuolys pasiekė Jorgenas Strandą Larseną ir šis išvedė „Wolves“ į priekį.

Lygybę rungtynėse „Manchester City“ atstatė sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį, kai fantastišku smūgiu iš už baudos aikštelės Joško Gvardiolas atstatė pusiausvyrą.

Kai jau atrodė, kad komandos pasidalins po tašką, lygos čempionai išplėšė dramatišką pergalę pačioje mačo pabaigoje.

Jau tiksint paskutinėms pridėtinio laiko sekundėms po kampinio kamuolį į vartų tinklą galva pasiuntė gynėjas Johnas Stonesas, kuris išplėšė komandai tris taškus.

JOHN STONES SAVING US AGAIN C’MON CITY WHAT A GOAL

