Andy Murray`aus karjera baigta: dvejetų ketvirtfinalyje pralaimėjęs britas aikštelę paliko su ašaromis akyse

A.Murray‘us apie savo sprendimą baigti karjerą po Paryžiaus olimpinių žaidynių pranešė dar anksčiau. Kadangi jis dar nebuvo pilnai atsistatęs po traumos, todėl atsisakė žaisti vienetų mačus ir rungtyniavo tik dvejetuose.

Po šio mačo A.Murray‘us sulaukė gausių aplodismentų, o sirgaliai skandavo „Andy, Andy“. A.Murray‘us atsakė sirgaliams plojimais ir paskutinį kartą su ašaromis akyse jiems pamojavo.

A.Murray‘ui olimpiada yra vienas sėkmingiausių didžiųjų turnyrų. Britas 2012 m. ir 2016 m. tapo olimpiniu vienetų čempionu, o 2012 m. dar laimėjo mišrių dvejetų sidabrą.

Thank you, Sir Andy Murray 🇬🇧



The tennis legend leaves the court for the final time 😢#Paris2024 pic.twitter.com/tabhTyfmIT