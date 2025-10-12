Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Anadolu Efes“ užtikrintai laimėjo Turkijoje

2025-10-12 14:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 14:53

Turkijoje užtikrintą pergalę įsirašė Stambulo „Anadolu Efes“ (3/0) komanda, kuri namie 90:72 (33:16, 19:22, 25:14, 13:20) nukovė Denizlio „Merkezefendi“ (1/2).

Stambulo ekipa problemų neturėjoi

Stambulo ekipa problemų neturėjo

0

Stambulo ekipai 18 taškų pelnė Isaia Cordinier (7 atk. kam.), 12 – Šehmusas Hazeras, po 11 – Cole‘as Swideris ir Ercanas Osmani, po 10 – Nickas Weileris-Babbas (8 rez. perd.) ir Erkanas Yilmazas (7 atk. kam.).

Svečiams po 13 taškų pridėjo Emre‘as Tanisanas ir Javonte‘as Hawkinsas.

Kitą savaitę Eurolygoje „Anadolu Efes“ susikaus su Pirėjo „Olympiacos“ ir Atėnų „Panathinaikos“.

