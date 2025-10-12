„Anadolu Efes“ užtikrintai laimėjo Turkijoje

Stambulo ekipai 18 taškų pelnė Isaia Cordinier (7 atk. kam.), 12 – Šehmusas Hazeras, po 11 – Cole‘as Swideris ir Ercanas Osmani, po 10 – Nickas Weileris-Babbas (8 rez. perd.) ir Erkanas Yilmazas (7 atk. kam.).
Svečiams po 13 taškų pridėjo Emre‘as Tanisanas ir Javonte‘as Hawkinsas.
Kitą savaitę Eurolygoje „Anadolu Efes“ susikaus su Pirėjo „Olympiacos“ ir Atėnų „Panathinaikos“.
