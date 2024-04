Aiškėja, kas gali perimti Miuncheno „Bayern“ vairą

Apie po sezono laukiančius pokyčius trenerio pozicijoje Vokietijos klubas pranešė praėjusį mėnesį, kai patvirtino, jog pasibaigus sezonui Thomasas Tuchelis paliks klubą.

Į atsilaisvinusią trenerio kėdę pretendavo ne vienas treneris, bet, panašu, jog vokiečiai turi naują favoritą.

Iš pradžių siekę į savo gretas prisivilioti Xabi Alonso, dabar jie yra priversti keisti taktiką. Ispanas pasirinko likti „Bayer“ klube, o dabar Miuncheno klubas sieks pasikviesti „Brighton“ komandoje dirbantį Roberto de Zerbi.

🚨 Brighton manager Roberto de Zerbi is on a three-man shortlist to replace Thomas Tuchel at Bayern Munich.



(Source: @TimesSport) pic.twitter.com/xjGa1vNa4o

