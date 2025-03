A lygos turo anonsas: neįsibėgėję dainaviečiai priims čempionus

REKLAMA

Marijampolės „Sūduva“ – Telšių „Džiugas“. Kovo 28 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Penktadienį Marijampolėje susigrums vieni iš čempionato lyderių.

„Sūduva“ po pirmų dviejų pergalių patyrė pralaimėjimą Panevėžyje ir su 6 taškais yra įsitaisiusi pirmaujančiame trejete. Per artimiausius du turus Donato Vencevičiaus kariauna namuose priims varžovus, prieš kuriuos gali turėti nežymų favorito statusą. Tarpusavio dvikovose savo sirgalių akivaizdoje marijampoliečiai pralaimėjo vos vieną kartą – tai įvyko praėjusiais metais. Rinktinių lango metu „Sūduva“ kontrolinėse rungtynėse 4:0 įveikė Jonavos „Be1“, padėtis su sudėties gyliu irgi yra palanki.

Pertrauką džiugiečiai išnaudojo kelionei į Latviją – ten sužaista lygiosiomis 1:1 su „Jelgava“ futbolininkais. Kol kas šiemet kelionės į Marijampolę „Džiugui“ klostosi nepriekaištingai. Andriaus Lipskio treniruojama ekipa nugalėjo „Kauno Žalgirį“ bei Alytaus DFK „Dainava“, tą pavyko padaryti pademonstravus solidžią gynybą. „Džiugui“ nuo sezono pradžios negali padėti tik Gabrielis Castro, savo ruožtu, 1-ajame ture traumą patyręs Ibrahimas Cisse nerungtyniauja beveik mėnesį ir artėja link sugrįžimo į aikštę.

FA „Šiauliai“ – „Kauno Žalgiris“. Kovo 29 dieną, 16 val. Šiauliai, „Gytarių“ stadionas.

Žalgiriečiai keliaus į gana nepalankią išvyką, iš kur retai grįžtama su pergalėmis.

Saulės miesto komanda 3-iajame ture patyrė pirmą sezono pralaimėjimą ir Raudondvaryje nepademonstravo efektyvaus puolimo. Pirmenybes FA „Šiauliai“ pradėjo be Deivido Šešplaukio, Luko Paukštės ir Jevgeno Jefremovo, dar nepasirodė Kristupas Keršys. Namų dvikovose šiauliečiai įprastai gana sėkmingai rungtyniauja prieš „Kauno Žalgirį“ – pastarąjį kartą kauniečiai Saulės mieste nugalėjo 2022 metų rugpjūtį. Šeštadienio dvikova bus išskirtinė Martynui Dapkui, kuriam tai bus 250-asis mačas „TOPsport A lygoje“.

„Kauno Žalgirio“ sezono startas buvo identiškas kaip šiauliečių – per 3 susitikimus iškovoti 4 taškai. Tiesa, lūkesčiai buvo gerokai aukštesni, per pastaruosius du mačus pavyko pelnyti vos vieną įvartį. Per rinktinių langą kauniečiai 1:0 įveikė „TOPsport Pirmos lygos“ favoritus Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkus. Galbūt 4-ajame ture starto sudėtyje pamatysime prancūzą Fabieną Ourega, kuris akistatoje su Vilniaus „Riteriais“ gavo daugiau laiko pasireikšti bei buvo pastebimas atakuojant.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Riteriai“. Kovo 29 dieną, 17 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas.

Mėlynai balti namuose sieks trečiosios pergalės iš eilės.

„Hegelmann“ futbolininkai susigrums su bene pačiu palankiausiu istoriškai klubu. Lietuvos čempionate Andriaus Skerlos kariauna per 12 tarpusavio susitikimų patyrė vos vieną pralaimėjimą, tai įvyko namų rungtynėse. Rinktinių lango metu mėlynai balti sužaidė rezultatyvų mačą prieš Liepojos „Liepaja“ – 3:3. Tame mače į aikštę žengė bei solidžiu pasirodymu išsiskyrė Artemas Ščedras, kuris sezone dar nedebiutavo, bet išsigydęs traumą gali įnešti daugiau spalvų į vis dar įsibėgėjantį „Hegelmann“ ekipos puolimą.

Sostinės klubas į Lietuvos jaunimo rinktinę bei Haičio ir Surinamo reprezentacines ekipas delegavo keletą futbolininkų. Be jų kontroliniame mače 1:3 buvo nusileista Daugpilio BFC „Daugavpils“ komandai, taip pat tada nepasirodė Niclas Hakanssonas bei Lazaras Sajčičius – abu legionieriai pasirodymus dėl traumų baigė dvikovos su „Kauno Žalgiriu“ pirmame kėlinyje. Pozityvo vyr. treneriui Nikola Vitorovičiui turėjo suteikti solidi gynyba, tiesa, jei išlaikyti „sausus“ vartus pavyktų antrą kartą iš eilės, būtų nemenka staigmena.

„Panevėžys“ – Gargždų „Banga“. Kovo 30 dieną, 15 val. Panevėžys, „Panevėžio“ FA stadionas.

Praėjusiame sezone gargždiškiai iš Panevėžio abu kartus grįžo su pergalėmis.

Aukštaitijos sostinės atstovai numatytų rungtynių su Kekavos „Auda“ futbolininkais nežaidė dėl varžovų ekipą užklupusių ligų. Trečiuoju bandymu „Panevėžys“ į savo sąskaitą įsirašė pirmuosius 3 taškus – prie to dubliu prisidėjo Pavle Radunovičius, pozityvu taip pat tapo pirmasis Ernesto Veliulio pasirodymas po traumos. Maža to, savo šanso 4-ajame ture turėtų sulaukti ir ne sykį anksčiau „Bangą“ baudęs brazilas Elivelto. Su sugrįžusiu P. Radunovičiumi bei Lucasu de Vega šeimininkų šansai papildyti savo taškų kraitį yra dėkingi.

„Banga“ jau žaidė prieš dvi stipriausias praėjusio sezono komandas ir tose dvikovose surinko 4 taškus. Poros savaičių pertrauka gargždiškiams turėjo išeiti į naudą, kadangi komanda dėl ligų būdavo nukraujavusi, praėjusiame mače nepasirodė Nouri El Harmazi bei Rokas Filipavičius. Prieš kurį laiką Gargždų klubas sulaukė papildymo – prie ekipos prisijungė gynėjas iš Pusiaujo Gvinėjos Jose Elo, kuris gali debiutuoti jau artimiausiose rungtynėse Panevėžyje. Iki 2024 metų „Bangai“ išvykos į Panevėžį retai kada baigdavosi sėkmingai, praėjęs sezonas tą tendenciją pakeitė.

Alytaus DFK „Dainava“ – Vilniaus „Žalgiris“. Kovo 30 dieną, 18.25 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Marijampolėje įvyksianti akistata bus transliuojama LRT Plius kanalu.

„Dainava“ po 3-iojo turo yra viena iš dviejų komandų, kuriai nepavyko iškovoti pergalės – su tašku alytiškiai rikiuojasi dešimti. Gera gynyba įprastai garsėjantis Alytaus klubas jau yra praleidęs 7 įvarčius ir tai vyr. treneriui Sergejui Kuznecovui kėlė didžiausią susirūpinimą. Kita vertus, į rikiuotę sugrįžo puolėjas Davoras Rakičius, tad atakuojanti linija varžovams kels daugiau rūpesčių. Dainaviečiai pralaimėjo šešis pastaruosius tarpusavio mačus, o nuo 2023-iųjų yra pelnę tik vieną įvartį.

„Žalgiris“ – vienintelė dar nepralaimėjusi ekipa, su 5 taškais iki 4-ojo turo pradžios užimanti 4-ąją vietą. Kaip įprasta, vilniečiai rinktinių lango metu kontrolinių rungtynių nežaidė, tačiau ne vienas futbolininkas išvyko atstovauti savo šalims. Praėjusiame susitikime su „Banga“ šanso sulaukęs Vytis Pavilonis juo pasinaudojo – galime gynėją vėl pamatyti starto sudėtyje. Tikėtina, pasikeitimų bus atakuojančiose gretose, tam pasiruošę yra Machopas Cholas ir Nemanja Mihajlovičius.