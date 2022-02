A lygos apžvalga: Marijampolės „Sūduva“ – vis dar pagrindinis „Žalgirio“ konkurentas?

Su vyr. treneriu Victoru Basadre naują etapą pradėjusi „Sūduva“ praėjusiais metais metė labai rimtą iššūkį Vilniaus „Žalgiriui“ ir kurį laiką kontroliavo situaciją turnyro lentelėje. Vis dėlto traumų lavina antroje sezono pusėje ir puikus žalgiriečių žaidimas neleido marijampoliečiams susigrąžinti titulo.

„Sūduva“ atsisveikino su dar dviem klubo simboliais, žaidusiais įsimintiniausioje klubo atkarpoje – Ivanu Kardumu ir Semiru Kerla, taip pat komandoje neliko praėjusiais metais atvykusių žaidėjų – Igorio Jovanovičiaus, Aleksandro Makasio, Nacho Caseso, Serge'o Nyuiadzi, Jordano N'Kololo, Alexandro Gargalatzidžio bei Keisuke Hondos, į „Žalgirį“ išvyko Nicolasas Gorobsovas, o Jevgenas Jefremovas grįžo į vietinį čempionatą.

Marijampolės klubas pasikvietė penkių Lietuvos komandų labai svarbius žaidėjus: gimtajame mieste žais Tomas Švedkauskas, iš „Panevėžio“ atvyko Justinas Januševskis, Vilniaus „Riterių“ – Marko Pavlovskis, Kauno rajono „Hegelmann“ – Levanas Mačarašvilis bei praėjusiame sezone Gargždų „Bangoje“ praleidęs Simonas Urbys. Į ekipą grįžo Kule Mbombo, ją papildė Jevgenas Protasovas, jaunas brazilas Joao Pedro, kroatas Tomislavas Gomeltas ir du jauni lietuviai – Žygimantas Baltrūnas bei Linas Zingertas.

„Sūduvos“ situaciją apžvelgė du „Optibet A lygos“ komentatoriai – Naglis Miknevičius ir Karolis Tretjakas.

N. Miknevičiaus teigimu, iš pirmo žvilgsnio kiek susilpnėję sūduviečiai, nepaisant ryškių pokyčių sudėtyje, ir toliau kovos dėl medalių.

„Pernai metų sidabro medalių laimėtojai bando vėl pagauti „laimės paukštį“ už uodegos. Visgi, galimybės – ne beribės, nors ekipa lieka vienu iš pretendentų į medalius, mano nuomone. Po praeito sezono komandą paliko nemažas būrys patyrusių ir svarbių žaidėjų ir tai buvo juntama per kontrolines rungtynes. Ypač tuomet, kai į jų vietą stodavo mažai tokiame lygyje „apšaudytas“ jaunimas.

Sudėties „gylis“ gali tapti nemaža problema ir sezono metu. Nors komanda pasipildė keliais jau užsitarnavusiais neblogą reputaciją A lygoje žaidėjais, traumos bei diskvalifikacijos sezono eigoje gali kainuoti nemažai svarbių taškų. Nelabai nustebino ir neįspūdingi „Sūduvos“ rezultatai kontrolinėse rungtynėse – kaip daug kas pastebėjo, taip buvo ir pernai, o po to, bent jau pirmą sezono dalį, „Sūduva“ rungtyniavo tikrai gerai.

Kalbant apie atskirus žaidėjus, įdomu bus pažiūrėti, kaip „įsipaišys“ į „Sūduvos“ žaidimo stilių, o gal ir jį pakeis, nauja atakuojančių saugų trijulė – L. Mačarašvilis, M. Pavlovskis ir S. Urbys. Kontrolinės rungtynės kol kas palieka daug klaustukų dėl „Sūduvos“, pažymėčiau ir menką rezultatyvumą (3 įvarčiai per 6 rungtynes).

Kita vertus, ir vartų konstrukcijas marijampoliečiai šiuose susitikimuose tikrino ne kartą. „Sūduva“ išgyvena gal ne patį įspūdingiausią savo gyvavimo etapą, tačiau dėl medalių pajėgi pakovoti. Tuo labiau, kad komandos komplektavimo darbai dar ir tęsiasi“, – apžvelgė N. Miknevičius.

Taip pat jau netrumpą laiką „Optibet A lygą“ komentuojantis K. Tretjakas teigė nesitikįs, jog Marijampolės klubas paliks prizininkų pakylą.

„Sūduvos“ palikimas nuo Vladimiro Čeburino laikų praktiškai jau reformuotas. Be kelių vietinių žaidėjų, komandoje iš užsieniečių liko tik Aleksandras Živanovičius, kuris komandoje pradės net šeštą sezoną. Į komandą atvykęs Justinas Januševskis žaidimo kokybės atžvilgiu, būtų stebėtina, jei atstotų ilgametį lyderį Semirą Kerlą, tad A. Živanovičiui teks imtis lyderystės, o „Sūduvai“ – sulaukti, kol pilnai pasiruošęs bus Nicolas Taravelis.

Tarp krašto gynėjų situacija atrodo išties kukli, tačiau tai yra šansas marijampoliečiui Žygimantui Baltrūnui – juk kažkas turi ateityje pakeisti patyrusį Vaidą Slavicką ir tapti kitu „Sūduvos“ herojumi. Aikštės viduryje situacija pakankamai gera: Marko Pavlovskio ir Levano Mačarašvilio kokybę mes gerai žinome, Tomislavas Gomeltas taip pat atrodo solidus pirkinys, o iš Olivier Rommenso antrame sezone irgi galima tikėtis geresnio žaidimo.

Iki savo sugrįžimo į „Riga“ klubą Kule Mbombo, net ir nepasižymėjęs preciziška progų realizacija, buvo rezultatyviausias čempionato žaidėjas. Prognozuočiau, kad M. Pavlovskio ir K. Mbombo duetas bus labai ryškus atitinkamai rezultatyvių perdavimų ir įvarčių grafose. Visgi jei K. Mbombo patirtų traumą, lygiavertės pamainos šiam puolėjui aš nematau.

Kontrolinių rungtynių rezultatai nedaug ką pasako, kadangi jose žaidė sezono metu tiek daug laiko vargu, ar gausiantis jaunimas, be to, kiekvieną sykį „Sūduva“ buvo toli nuo optimalios sudėties. Marijampolės ekipai gana dėkinga yra tai, kad per pirmas dvejas rungtynes teks žaisti su Šiaulių bei Gargždų klubais. Suprantama, lengva nebus, tačiau dar yra daugiau negu trys savaitės laiko pasiruošti iki kovų su tiesioginiais konkurentais.

Prastų rezultatų kontroliniuose mačuose nepriimu už gryną pinigą ir situacijos nedramatizuoju. „Sūduva“ turi užtektinai gerų žaidėjų ir realu, jog sezono eigoje jų turės dar daugiau, kad išlaikytų antrą poziciją ir, sėkmės atveju, galimai Vilniaus „Žalgiriui“ „išsitaškius“ dviejuose frontuose, pabandyti susigrąžinti titulą“, – apibendrino K. Tretjakas.

„Sūduva“ sezoną pradės kovo 6 dieną rungtynėmis svečiuose. 1-ojo turo dvikova su FA „Šiauliai“ ekipa prasidės 15 val.