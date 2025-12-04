6-ą vietą su Rapšiu pasidalinęs Lukminas: „Nuoširdžiai tai buvo vienas iš smagiausių plaukimų, kokiame teko dalyvauti“

Šis rezultatas – naujas T. Lukmino karjeros rekordas.
Rungties čempionu tapo Duncanas Scottas (1 min. 40,54 sek.), sidabrą pelnė Jackas Mcmillanas (1 min. 40,94 sek.), o kovą dėl bronzos taip pat nugalėjo du sportininkai: trečiąją vietą pasidalino lenkas Kamilis Sieradzkis ir airis Evanas Bailey (1 min. 41,48 sek.).
„Nuoširdžiai tai buvo vienas iš smagiausių plaukimų kokiame teko dalyvauti, – iškart po finalo sakė T. Lukminas, – Labai džiaugiuosi, kad abu su Danu patekom į finalą, o dabar dar ir užėmėme tą pačią vietą. Labai smagu, nes ir rezultatas tikrai neblogas. Viskas super.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.