  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

6-ą vietą su Rapšiu pasidalinęs Lukminas: „Nuoširdžiai tai buvo vienas iš smagiausių plaukimų, kokiame teko dalyvauti“

2025-12-04 22:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 22:42

Ketvirtadienį vakare, Europos čempionato finale 200 m laisvu stiliumi plaukė Danas Rapšys ir Tomas Lukminas. Atsistoti iš savų vietų verčiantis pasirodymas baigėsi lygiosiomis. Abu Lietuvos rinktinės sportininkai finale užėmė 6-ąją vietą, distanciją nuplaukdami per 1 min. 41,76 sek.

„LTU Aquatics“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį vakare, Europos čempionato finale 200 m laisvu stiliumi plaukė Danas Rapšys ir Tomas Lukminas. Atsistoti iš savų vietų verčiantis pasirodymas baigėsi lygiosiomis. Abu Lietuvos rinktinės sportininkai finale užėmė 6-ąją vietą, distanciją nuplaukdami per 1 min. 41,76 sek.

0

Šis rezultatas – naujas T. Lukmino karjeros rekordas.

Rungties čempionu tapo Duncanas Scottas (1 min. 40,54 sek.), sidabrą pelnė Jackas Mcmillanas (1 min. 40,94 sek.), o kovą dėl bronzos taip pat nugalėjo du sportininkai: trečiąją vietą pasidalino lenkas Kamilis Sieradzkis ir airis Evanas Bailey (1 min. 41,48 sek.).

„Nuoširdžiai tai buvo vienas iš smagiausių plaukimų kokiame teko dalyvauti, – iškart po finalo sakė T. Lukminas, – Labai džiaugiuosi, kad abu su Danu patekom į finalą, o dabar dar ir užėmėme tą pačią vietą. Labai smagu, nes ir rezultatas tikrai neblogas. Viskas super.“

