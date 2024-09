47 metus nematytą pasiekimą užfiksavęs Jannikas Sinneris – naujasis „US Open“ čempionas

Pirmoji pasaulio raketė per 2 valandas 16 minučių 6:3, 6:4, 7:5 nugalėjo amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-12). Tai buvo antra italo pergalė prieš amerikietį per tris tarpusavio dvikovas.

J.Sinneris jau pirmajame finalo geime laimėjo varžovo padavimų seriją. T.Fritzas deficitą panaikino ketvirtajame geime (2:2), bet vėliau prastai žaidė savo padavimų metu ir paleido J.Sinnerį į priekį. Amerikietis pirmajame sete vos 38 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu (J.Sinneris – 60 proc.).

Antrajame sete T.Fritzas daug geriau padavinėjo kamuoliuką, bet trumpam prarado koncentraciją dešimtjame geime, atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo. Tuo tarpu J.Sinneris šiame sete varžovui „break pointų“ nesuteikė.

Amerikietis iniciatyvą perimti galėjo pirmajame geime, bet, pirmaudamas 40:0, nerealizavo trijų „break pointų“ iš eilės. Šeštajame geime du „break pointus“ iššvaistė J.Sinneris, o septintajame geime italas pralaimėjo savo padavimų seriją ir pirmą kartą šiame mače prarado iniciatyvą. T.Fritzas pirmavo 5:3 ir buvo per žingsnį nuo laimėto seto, bet pralaimėjo savo padavimų seriją ir išbarstė pranašumą. Negana to, dvyliktajame geime amerikietis vėl klydo, o setą spurtu 4:0 baigęs J.Sinneris tapo naujuoju „US Open“ čempionu.

Finalo statistika:

J.Sinneris po pergalės iš karto nubėgo prie savo ložės ir šventė kartu su komandos nariais. Ložėje buvo ir tenisininkė Anna Kalinskaja – rusė savo vaikiną apdovanojo bučiniu.

J.Sinneris iki šių metų neturėjo „Didžiojo kirčio“ tunyrų titulų, o dabar turi jau 2 tokius trofėjus („Australian Open“ ir „US Open“). Nuo 1977 m. vyrų vienetuose nebuvo žaidėjo, kuris savo pirmą ir antrą karjeros „Didžiojo kirčio“ titulus iškovotų tais pačiais kalendoriniais metais. Prieš 47 metus tai padarė Guillermo Villas.

J.Sinneriui atiteko 2000 ATP vienetų reitingo taškų ir 3,6 mln. JAV dolerių. Reitinge italas liks pirmas, bet jo persvara prieš artimiausią persekiotoją Alexanderį Zverevą viršys net 4000 taškų. Serbas Novakas Djokovičius kris į ketvirtą vietą.

J.Sinneris į Niujorką atvyko po paviešinto dopingo skandalo. J.Sinnerio teigiami testai dėl „Clostebol“ buvo paimti per ir po „Indian Wells Open“ turnyro 2024 m. kovo mėnesį. Italų teniso žvaigždė paaiškino, kad medžiaga į jo organizmą pateko per purškalą, kurį Italijoje galima įsigyti be recepto. Purškalą vienas iš jo komandos narių – Umberto Ferrara – užpurškė ant atviros Giacomo Naldi žaizdos. Po purškalo panaudojimo G.Naldi kasdien teikė masažo ir sporto terapijos paslaugas J.Sinneriui, dėl to, kaip aiškino pats tenisininkas, netyčia įvyko transderminė (per odą) kontaminacija. Paviešinus šį skandalą, italas atleido abu komandos narius. Po šios istorijos kilo daug diskusijų apie tai, kad su J.Sinneriu buvo elgiamasi kitaip, nei su kitais į panašias situacijas įsivėlusiais tenisininkais.

Pirmą kartą karjeroje tokio rango turnyro finalą pasiekęs T.Fritzas pelnė 1300 ATP vienetų reitingo taškų bei 1,8 mln. JAV dolerių. Amerikietis reitinge kils į 7-ą vietą.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondas buvo didžiausias teniso istorijoje – net 75 mln. JAV dolerių.