40-metis LeBronas Jamesas pagerino dar vieną Michaelo Jordano rekordą

Likus 5 min. 58 sek. iki ketvirto kėlinio pabaigos, L.Jamesas pataikė metimą iš vidutinio nuotolio bei pelnė bent 30 taškų 563-ią kartą savo karjeroje reguliariajame sezone.

Taip jis aplenkė iki tol pirmavusį M.Jordaną, kuris pasiekė 562 tokius pasirodymus per 1 072 rungtynes per 15 sezonų. Tuo tarpu Jamesui prireikė 1 523 rungtynių per 22 sezonus.

L. Jamesas (7 nuotr.) L. Jamesas (nuotr. SCANPIX) L. Jamesas (nuotr. SCANPIX) L. Jamesas (nuotr. SCANPIX) +3 L. Jamesas (nuotr. SCANPIX) L. Jamesas (nuotr. SCANPIX) L. Jamesas (nuotr. SCANPIX) L. Jamesas (nuotr. SCANPIX)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. L. Jamesas

Įdomu ir tai, kad susitikime su „Hawks“ L.Jamesas taip pat aplenkė Dirką Nowitzkį (1 522 rungtynės) ir pakilo į ketvirtąją vietą pagal daugiausiai sužaistų reguliariojo sezono rungtynių NBA istorijoje.

L.Jamesui praėjusią savaitę sukako 40 metų.

Nepaisant tokio amžiaus ir jau 22-ojo sezono, Jamesas nesiliauja stebinti. Likus dienai iki šio rekordo, rungtynėse su Portlando „Trail Blazers“ jis surinko 38 taškus ir taip pasivijo M.Jordano rekordą.

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusį sezoną Jamesas tapo visų laikų NBA rezultatyviausiu žaidėju ir šiuo metu yra daugelio ilgaamžiškumo rekordų savininkas. Per pastaruosius 18 metų jis bent 10 taškų pelnė 1 253 rungtynėse iš eilės, gerokai pranokdamas ankstesnį M.Jordano rekordą (866).