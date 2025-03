221 – 23: UFC turnyre Londone dominavęs S.Brady neleido L.Edwardsui smūgiuoti ir privertė jį pirmą kartą karjeroje pasiduoti

Priėmęs kovą su gana trumpu įspėjimu, kai Jackas Della Maddalena buvo pašalintas iš turnyro dėl titulo kovos su dabartiniu pusvidutinio svorio čempionu Belalu Muhammadu „UFC 315“ turnyre, S.Brady atrodė geriau pasirengęs kovotojas, nes jis nuolat pargriaudavo L.Edwardsą ant narvo grindų ir gerokai pranoko jį imtynių srityje.

Po 15 minučių visiškos kontrolės S.Brady užėmė viršutinę poziciją ir atliko vieną mėgstamiausių savo veiksmų giljotinos smaugimą ir L.Edwardsas nesugebėjo ištrūkti. L.Edwardsas pasidavė ketvirtajame raunde, kai iki pabaigos buvo likusios 3 minutės ir 21 sekundė, o S.Brady iškovojo didžiausią pergalę savo karjeroje, tapdamas pirmuoju kovotoju, kuris privertė L.Edwardsą pasiduoti.

„Jausmas nuostabus, – apie pergalę sakė S.Brady. – Tiesą sakant, šią kovą priėmiau kitą dieną po to, kai su žmona grįžome iš ligoninės su mūsų naujagimiu. Žinojau, kad tai kova, kurioje galiu tai padaryti. Žinau, kad galiu tai padaryti prieš bet ką divizione. Parodžiau tai prieš vieną iš prestižiškiausių pastarųjų laikų čempionų. Manau, kad priklausau top trejetui, o gal net ir pirmai vietai.“

Kovai prasidėjus, L.Edwardsas nebijodamas ėjo į klinčą, jausdamasis patogiai smūgiuodamas trumpais vidiniais smūgiais. Nuolatinis S.Brady spaudimas galiausiai leido jam pargriauti L.Edwardsą ant grindų pirmojo raundo pabaigoje, tačiau buvo per vėlu atlikti daugiau veiksmų.

Visgi po to pirmojo parvertimo L.Edwardsui viskas klojosi prastai.

Antrajame raunde S.Brady šovė tarsi iš patrankos ir iš karto parvertė L.Edwardsą ant grindų. Iš ten S.Brady užėmė geresnę poziciją ir paėmė L.Edwardso nugarą, pradėdamas smūgiuoti, siekdamas pasiruošti smaugimui.

Netrukus S.Brady atsidūrė šoninėje kontrolėje, bandydamas atlikti kimurą veiksmą, tačiau L.Edwardsas sėkmingai gynėsi. Vis dėlto raundas baigėsi, kai S.Brady smūgiavo iš viršaus.

Stovėdamas L.Edwardsas bandė demonstruoti savo smūgiavimo įgūdžius, tačiau trečiajame raunde nesėkmingai bandė parvertimą, kuris atsisuko prieš jį patį. S.Brady pradėjo dominuoti ant žemės, smūgiuodamas ir kontroliuodamas situaciją.

S.Brady tiesiog baudė L.Edwardsą, o buvęs čempionas neturėjo galimybių ištrūkti. Galiausiai S.Brady atliko giljotinos smaugimą iš viršutinės pozicijos, priversdamas L.Edwardsą pasiduoti ir taip priartėdamas prie titulinės kovos.

„Visą savaitę sakiau, kad apie tai negalvoju, bet velniškai šaunu žinoti, kad pirmadienį ar antradienį būsiu pirmoje vietoje, – sakė S.Brady. – Bet kokiu atveju, ką Dana White‘as ir Hunteris Campbellas nuspręs, nes jie suteikė man nuostabią galimybę čia kovoti. Myliu visus Didžiosios Britanijos gerbėjus, atsiprašau, kad taip pasielgiau su jūsų vaikinu, bet jaučiu jums tik pagarbą. Ką Dana ir Hunteris nuspręs dėl manęs toliau, tą ir darysime, bet dabar kelias savaites praleisiu namuose su žmona ir naujagimiu.“

🗣️ "I love all of you UK fans!" #UFCLondon



Sean Brady showing love to The O2 👏 pic.twitter.com/MAC4ePxkAZ