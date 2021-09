18-metė, sudrebinusi sporto pasaulį ir pakeitusi istoriją: kuklumas, svajonė ir griežti tėvai

E. Raducanu sukūrė naują įrašą britų ir pasaulio sporto istorijoje. Ji ne tik tapo pirma britų tenisininke, kuri po 44-erių metų pertraukos laimėjo didžiojo kirčio serijos turnyro vienetų varžybas, bet apskritai tapo pirma turnyrą laimėjusia sportininke, kuri savo pasirodymą pradėjo nuo atrankos varžybų.

Kviečiame iš arčiau susipažinti su šia sporto sensacija, kuri žada dar ilgai džiuginti sporto aistruolius.

Neturi britiško kraujo

E. Raducanu iš tikrųjų neturi nė lašo britiško kraujo – merginos tėvas yra rumunas, o mama – kinietė.

Jaunoji tenisininkė gimė Kanadoje, o kai jai buvo dveji metai tėvai persikraustė gyventi į Londoną. Šiame mieste ji ir užaugo, o tenisą žaisti pradėjo būdama penkerių.

Po pergalės „US Open“ E. Raducanu net įrašė padėkos vaizdo įrašą, kuriame kalba mandarinų kalba. Ji ne kartą yra minėjusi, kad dažnai lankosi Kinijoje ir nuolat giria mamą.

„Jos tiesiog niekas negali palaužti. Didžiąją dalį įkvėpimo gaunu iš jos. Ji visą laiką labai sunkiai dirbo“, – pabrėžė E. Raducanu.

Mergina ganėtinai anksti pradėjo žaisti tarptautiniuose ir vietiniuose čempionatuose, o būdama penkiolikos tapo stipriausia Didžiosios Britanijos tenisininke. Ji jau spėjo debiutuoti ir nacionalinėje komandoje, o proveržio metais, žinoma, galime laikyti 2021-uosius.

Vimblode E. Raducanu nužygiavo iki ketvirtfinalio, o viską vainikavo sensacingas triumfas „US Open“.

Griežti tėvai

Merginos teigimu tėvų griežtumas itin stipriai prisidėjo prie to, kad dabar jai daug lengviau tvarkytis su psichologiniu spaudimu.

„Mano tėvai prie to labai prisidėjo. Jie buvo gana griežti man nuo mažens ir tai suformavo mane. Manau, kad tai dabar padeda – nes didžiojoje sporto scenoje psichologinis tvirtumas labai padeda“, – pasakojo ji.

Savo tėvus E. Raducanu apibūdina kaip „didžiausius savo kritikus“ ir žmones, kuriems „įtikti yra labai sunku“.

„Bet šį kartą man pavyko, – juokėsi ji, kalbėdama apie triumfą „US Open“. – Jie buvo tokie laimingi ir labai didžiavosi manimi“.

Tėvų įtaką pabrėžė ir vienas iš E. Raducanu trenerių Andrew Richardsonas, dirbęs su ja vaikystėje ir per „US Open“ turnyrą.

„Didžiausia stiprybė, kurią ji turi slypi mąstyme. Jos gebėjimas tvarkytis su spaudimu – štai, kur viskas prasideda. Žinau ją nuo mažų dieną ir tą ji turėjo visada. Nemanau, kad įmanoma to išmokyti. Didžioji dalis to ateina iš tėvų ir jie yra pagrindinė priežastis to, koks žmogus yra Emma. Psichologinė tvirtybė, kurią ji turi – išskirtinė“, – pabrėžė treneris.

Kuklumas ir paprastumas

E. Raducanu trenerių, draugų, kolegų ir net varžovių yra vertinama už savo kuklumą ir buvimą paprasta mergina, kuri niekada nerietė nosies.

Puikus to įrodymas – jos interviu po pergalės „US Open“ finale ir atsakymas į klausimą, kaip pirmiausiai panaudos laimėtus 1,8 mln. svarų sterlingų (kiek daugiau nei 2,1 mln. eurų, – aut. past.).

„Nusipirksiu naujas ausines, nes savo pamečiau persirengimo kambaryje po atrankos mačo“, – nejuokaudama atsakė ji.

E. Raducanu po pergalės sulaukė karalienės laiško, kurį žadėjo įsirėminti ir pasikabinti savo kambaryje, taip pat tokių sporto žvaigždžių kaip Davidas Beckhamas ir Lewisas Hamiltonas sveikinimų, bet pergalę šventė kukliai ir ramiai – tik su artimiausiais žmonėmis, tuo metu buvusiais Niujorke – savo komanda.

„Aš dar net neperskaičiau visų gautų žinučių“, – pripažino ji.

Marketingo svajonė

Kaip minėta anksčiau, E. Raducanu pergalės kaine „US Open“ varžybose – kiek daugiau nei 2,1 mln. eurų. Iki tol per visą karjerą jos uždarbis nebuvo pasiekęs 300 tūkst. eurų ribos.

Tačiau net ir dabartiniai skaičiai yra tik maži trupiniai, kas merginos laukia netolimoje ateityje, įsitikinę marketingo specialistai.

Ji turi viską, sako jie – yra „žemiška“, paprasta, teisingai atsako į visus klausimus.

„Iš marketinginės pusės ji yra svajonė“, – teigė viena ekspertė ir pabrėžė, kad netrukus dėl merginos parašo po reklaminėmis sutartimis susigrums didieji pasaulio prekių ženklai.

Tą patį teigė ir Simonas Chadwickas – verslo mokyklos lektorius, išskyręs ir kitus E. Raducanu privalumus.

„Reklamos prasme jos potencialas – milžiniškas. Ji yra Z kartos atstovė ir yra kilusi iš kelių skirtingų valstybių. Emmos laukia dideli dalykai“, – tvirtas jis.