12-metė mergaitė išbandė jėgas Tokijo olimpiadoje

Į ITTF reitingą nepatenkanti stalo tenisininkė pirmajame rate 0:4 (4:11, 9:11, 3:11, 5:11) pralaimėjo 39-erių kinei Liu Jia, kuri gina Austrijos garbę. Kinė yra 108-oji pasaulio raketė. Geriausiais karjeros laikais – 2005 m. – L. Jia tapo Europos čempione.

„Visi supranta, kad pralaimėti tokiai jaunai žaidėjai būtų buvę kiek gėdinga. Vakar paklausiau dukros, ar ji žino, kad žaisiu prieš varžovę, kuri dvejais metais jaunesnė už ją. Jos pirmi žodžiai buvo – „tik nebandyk pralaimėti“. Atsakiau jai, kad nekeltų man spaudimo“, – pasakojo L. Jia.

Sėkmingai Tokijuje startavo daugkartinė paralimpinė čempionė lenkė Natalia Partyka (ITTF-81). Ji 4:0 (11:3, 11:5, 11:5, 11:7) nepaliko vilčių australei Michellei Bromley (ITTF-211). 31-erių N. Partyka jau ne vienerius metus įrodinėja, kad ir viena ranka stalo tenise galima žaisti pačiu aukščiausiu lygiu.

🏓 Three-time Paralympic gold medallist Natalia Partyka has won her opening match at #Tokyo2020 in #TableTennis#Olympics | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/PIdsFycUP2