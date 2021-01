Žūtbūtinėse pasaulio rankinio čempionato rungtynėse – argentiniečių ašaros ir Kataro triumfas

Antros grupės rungtynėse Kataras (6 tšk.) 26:25 (12:13) palaužė argentiniečių (6 tšk.) pasipriešinimą. Argentinos rinktinė pirmajame kėlinyje turėjo net 7 įvarčių persvarą, bet dar iki pertraukos beveik visą ją išbarstė. Antrajame kėlinyje argentiniečiai vėlai spurtavo ir įgijo 4 įvarčių pranašumą, tačiau Kataras vėl nepasidavė ir galiausiai persvėrė rezultatą savo naudai.

Paskutinę minutę Kataro rinktinė įgijo 2 įvarčių persvarą (26:24), bet argentiniečiai po labai greitos atakos priartėjo iki minimumo.

Kataro komanda tuomet nesėkmingai atakavo ir paliko varžovams 3 sekundes, bet desperatiškas metimas iš beveik vidurio aikštės buvo atremtas. Argentiniečiai ėmė lieti ašaras, o Kataro rinktinė triumfavo.

