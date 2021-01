Nutrūkusi „Žalgirio“ pergalių serija: geležiniai CSKA gniaužtai ir blankūs aukštaūgiai

Kauniečiai jau pačioje mačo pradžioje paleido varžovus į priekį. Nepavyko sėkmingai žaisti puolime, o CSKA atsakė rezultatyviomis atakomis.

Dar iki pertraukos CSKA susikrovė ir dviženklią persvarą. „Žalgiris“ antroje susitikimo dalyje bandė priartėti, tą pavyko padaryti rungtynėms artėjant prie pabaigos, bet galiausiai šeimininkai atsilaikė, patys užpuolė ir laimėjo mačą.

CSKA kovą dėl atšokusių kamuolių laimėjo net 44:26. Kauniečius į priekį tempė gynėjai, bet ypač trūko aukštaūgių indėlio.

Varžovų gretose Nikola Milutinovas pelnė 10 taškų ir sugriebė net 14 kamuolių. Lyderis Mike'as Jamesas įmetė 21 tašką, Tornike Šengelija pridėjo 18.

Apie rungtynes su portalu tv3.lt kalbėjęs krepšinio ekspertas Tomas Purlys tikino, kad šis pralaimėjimas toli gražu nėra tragedija, kai žaidi su tokiu varžovu.

„Man krito į akis energijos trūkumas, fiziškumo stoka, ypač mačo pradžioje. Norint laimėti prieš CSKA nepakanka gerai atlikti vieną ar kelis žaidimo komponentus, reikia gerai išpildyti daugiau detalių. Atrodė, kad žalgiriečiai išėjo ant parketo be energijos, to trūko. Kitas dalykas, CSKA leido išmesti tik sunkius metimus, nes tiesiog gerai gynėsi. Jie puikiai išnaudojo silpnąsias vietas, gerai gynėsi ir, matėme, kaip stengiasi daugiau žaisti per baudos aikštelę.

Tik jau paskui Rokas Jokubaitis ar Lukas Lekavičius pradėjo aštrinti žaidimą, atmesti kamuolius ar patys pataikyti iš arčiau. To trūko pradžioje. Bet esmė ta, kad varžovai puikiai gynėsi, ypač vienas prieš vieną buvo sunku juos apžaisti“, – sakė T. Purlys.

Anot T. Purlio, sunku tikėtis teigiamos mačo baigties, kai prieš tokį varžovą kaip CSKA vangiai pradedi susitikimą.

„Prieš tokį varžovą kaip CSKA sunku kažką padaryti, kai pralaiminėji 17 taškų skirtumu. Matėme, kaip iki 5 ar 3 taškų pavyko priartėti, bet likusią dalį tu turi sužaisti idealiai, jei nori ir laimėti. Kai CSKA leidi pabėgti bent 10 taškų jau yra sunku tikėtis pergalės, nes vargiai tokie krepšininkai keturias ar penkias minutes nepelnys nei taško. „Žalgiris“ tikrai nežaidė blogai. Jie rungtyniavo taip, kaip leido varžovas, o jis tiesiog buvo stipresnis. Nėra jokios tragedijos“, – tikino krepšinio ekspertas.

Praėjusio turo rungtynėse Kaune prieš Maskvos srities „Chimki“ kauniečių aukšti žmonės tiesiog dominavo. Ypač tą darė geriausias karjeros rungtynes turnyre sužaidęs Joffrey Lauvergne'as. Šįsyk prancūzas pelnė vos keturis taškus bei atkovojo penkis kamuolius.

„Čia gal buvo šiokia tokia meškos paslauga, nes ten žalgiriečiai darė, ką norėjo baudos aikštelėje. Nei J. Lauvergne'ui, nei kitiems nebuvo jokio pasipriešinimo iš varžovų. O vakar apie jokią laisvę negalėjai net pagalvoti. Buvo tik vienas epizodas per visą pirmą kėlinį, kai Paulius Jankūnas bandė žaisti nugara ir išmetė neblogą metimą, o ir tą prametė. Ir viskas, daugiau CSKA neleido. Apskritai buvo mažai galimybių pagalvoti apie laisvesnį metimą iš po krepšio. Galima sakyti, kad „Žalgiris“ nebuvo kažkoks blogas, bet CSKA šiuo metu tiesiog yra geriausia Eurolygos komanda“, – mintimis dalijosi T. Purlys.

„Žalgiris“ ir toliau liks Rusijoje bei penktadienį sužais dar vieną mačą. Jų laukia puikiai šiemet rungtyniaujanti ir vakar, trečiadienį, pergalę Miunchene iškovojusi Sankt Peterburgo „Zenit“ ekipa su Artūru Gudaičiu.

Pirmoji klubų akistata lapkritį Kaune baigėsi Rusijos komandos pergale 83:75.

„CSKA vakar puikiai gynėsi, bet su „Zenit“ lengviau nebus. Jie turi dar ir puikių snaiperių. Sunku prognozuoti, bet CSKA tikrai geresnė komanda. Vėlgi, čia ta situacija, kai pergalė būtų bonusas, bet jeigu ir pralaimėsi nebus jokios tragedijos. Svarbiausia mokytis iš klaidų, o jos yra tokios, kad dažnai vienas prieš vieną su tokiais varžovais nepasiteisins. Reikia užtvarų, daugiau įvairesnės taktikos, kuri leis išmesti geresnius metimus. Matėme, kaip CSKA gerai gynėsi individualiai ir komandiškai. Rungtynės su „Zenit“ tikrai nebus lengvesnės“, – pasakojo T. Purlys.