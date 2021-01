Būti ar nebūti – ar „Žalgiris“ šiemet perlips Eurolygos atkrintamųjų varžybų slenkstį?

Š. Jasikevičius klubui vadovavo ketverius metus. Per tiek laiko pasiekta ne tik įspūdingų pergalių, bet ir užtvirtintintas statusas. Pakeisti lietuvį atrodė sunki užduotis. Kandidatų minėta daug, bet ekipos direktorius Paulius Motiejūnas galiausiai pasirinko mažai kam žinomą austrą Martiną Schillerį.

Jis yra visiška priešingybė Š. Jasikevičiui. Kiek kitokios spaudos konferencijos, charakterio savybės. Bet, nepaisant visko, svarbiausia buvo kaip komanda atrodys aikštelėje ir kokius rezultatus rodys pasauliui vis dar bandant išsilaisvinti iš koronaviruso gniaužtų.

O viskas Eurolygoje prasidėjo netgi labai gerai. Debiutinėse rungtynėse šiaip ne taip išvykoje palaužta Pirėjo „Olympiakos“ ekipa, vėliau iškovotos dar 4 pergalės per 5 mačus. Nors pats žaidimas dar kėlė abejonių, bet galutiniame rezultate pergalė yra pergalė.

Vienok galbūt žalgiriečiams kartais pasisekė, kai su didelėmis problemomis dėl koroanaviruso susidurdavo varžovai. Tačiau tai nėra „Žalgirio“ bėdos. Po pergalės Prancūzijoje prieš ASVEL kauniečiai savo sąskaitoje turėjo penkias pergales ir vieną pralaimėjimą.

Bet tada M. Schillerio auklėtiniai įkrito į rimtą duobę. Akivaizdžios skylės komandinėje gynyboje, neužtikrintumas, per mažas savitarpio supratimas lėmė, kad „Žalgiris“ patyrė šešias nesėkmes iš eilės. Tel Avive prieš „Maccabi“ (57:85) patirtas apskritai vienas skaudžiausių pralaimėjimų komandos istorijoje Eurolygoje.

Kaune nusileista ir Š. Jasikevičiaus kariauniai iš Barselonos, Rusijos klubams CSKA bei „Zenit“. Tai buvo pirmasis rimtas M. Schillerio išbandymas naujoje teritorijoje. Suprastėjus rezultatams imta svarstyti, ar nepadaryta klaida pasikviesti visiškai jokios patirties Eurolygoje neturinti trenerį.

M. Schilleris gana taktiškas žmogus. Atsakinėdamas į žiniasklaidos klausimus jis gana aiškiai pabrėžė, kur yra taisytinų dalykų ir nebuvo matyti daug jo blaškymosi. Kai kuriems krepšinio ekspertams kėlė nuostabą, kad austras galbūt ne tiek dažnai klauso savo asistentų, kurie galėtų padėti.

Kiti gi minėjo, kad laiko klausimas, kada treneris išmoks, supras ir pritaikys bendrą situaciją. Kaip derėtų elgtis LKL čempionate bei kaip ruošti komandą artėjančioms Eurolygos kovoms.

Patyrus šešias nesėkmes iš eilės kauniečių laukė išvyka į Atėnus. „Panathinaikos“ šiemet itin stringa ir tai buvo puikus šansas sugrįžti į pergalių kelią.

Tą „Žalgiris“ ir padarė, laimėjęs mačą 81:69. Tada laukė trys susitikimai Kaune, kurie mums pademonstravo, ką „Žalgiris“ gali iš tiesų.

Puolime kamuolys judėjo laisvai, Marius Grigonis tapo visišku komandos lyderiu, žaidimas tapo greitas, gražus akiai ir kauniečiai nušlavė Vitorijos „Baskonia“, Stambulo „Fenerbahče“. Galiausiai to paties M. Grigoniaus lemiamo metimo dėka paskutinėmis sekundėmis įveiktas ir Miuncheno „Bayern“.

Per kitas dvejas rungtynes laimėta dar dukart. Kas įdomiausia, kauniečiai ne tik sugebėjo pagerinti puolimą, bet svarbiausia pradėjo agresyviau žaisti gynyboje. Nebematome tų akivaizdžių taktinių klaidų, pagerėjo pagalba vienas kitam. Tą pabrėžė ir pats M. Schilleris.

Nors ir paskutiniuose turuose nepavyko įveikti CSKA ir „Zenit“, kauniečiai Rusijoje tikrai turėjo šansų iškovoti bent vieną pergalę.

Šis Eurolygos sezonas koronaviruso kontekste, žinoma, kitoks. Vien ką reiškia, kai tenka žaisti be sirgalių. Jau įžengus viena koja į antrąjį turnyro ratą paveikslas ryškus, bet jis dar tikrai gali keistis.

Bet kokie yra realūs „Žalgirio“ šansai prasibrauti į aštuntuką?

Su tv3.lt kalbėjęs krepšinio ekspertas Rūtenis Paulauskas negailėjo pagyrų žalgiriečiams.

„Galima matyti daug pozityvių dalykų žaidime. Pirma, didelis progresas gynyboje. Ne tik skaičiuose praleidžiant mažiau taškų, bet ir aikštelėje pats vaizdas. Vertinant subjektyviai, naudojama platesnė komandinė gynyba, didesnė taktikų įvairovė, geresnis žaidimas du prieš du ar padedant kitam žaidėjui. Daugiau to elementaraus pasiaukojimo grumiantis baudos aikštelėje net jei prieš tave didesnis ir stipresnis varžovas. Tie visi griuvimai ant kamuolio, lygios situacijos, kur reikia kovingumo norint išplėšti kamuolį ir tt. Tai čia „Žalgiris“ atrodo padaręs didelę žingsnį.

Antra, aišku matosi geresnis savitarpio supratimas. Grečiau priima sprendimus, atsiduria geresnėje pozicijose. Trečia, tai ryškiai išaugęs pasitikėjima savimi. Psichologinis komandos stovis atrodo labai pozityvus. Kai viską sudeda tada ir puolimas tampa laisvesnis, žaidimas greitesnis“, – kauniečius gyrė R. Paulauskas.

Jam pritarė ir kauniečių kovas „TV3Sport“ eteryje komentuojantis Rytis Vyšniauskas.

„Kai buvo ta pralaimėjimų serija, sakyčiau, treneris patobulėjo. Daugiau suprato, kas veikia, kas ne būtent Eurolygai, kaip turi atrodyti pats pasiruošimas. Per pergalių seriją matėme gerai valdomą komandą ir su žaidimo planu, rotacija, minutės pertraukėliu paprašymu laiku. Tokių detalių trūko sezono pradžioje. Be to, svarbiausi žaidėjai geros formos, komandą apelnkia tos koronaviruso bėdos. Nėra traumų, na, nėra Steve'o Vasturios, kurio nelabai pasigenda. O Patricio Garino net nematėme žaidžiančio, tai neaišku, kiek jis būtų pagalba.

Tai pagrindas yra sveiki, geros formos. Prisideda tie žaidėjai, kurie iš pradžių kiek strigo. Tai Paulius Jankūnas ar Artūras Milaknis. Jie nuo gruodžio, prieš šventes, pradėjo demonstruoti, ką gali. Augustine'as Rubitas irgi pagerino formą, nes tik atvykęs atrodė prastai pasirengęs. Visi dalykai susideda kartu ir turime tokį rezultatą puikų. Plius, pergalės pasiektos ten, kur jie laikyti favoritai arba šansai buvo lygūs. Galbūt elitinių komandų įveikti nepavyko kol kas, bet realiai to ir nereikia, kad būtum aštuntoj ar šeštoj vietoje“, – tikino R. Vyšniauskas.

„Žalgirio“ antrajame rate laukia sunkios išvykos. Teks kautis Stambule, Madride, Barselonoje, Vitorijoje ar Miunchene. Kauniečiai dažniausiai naudoja 8-9 žaidėjų rotaciją. Pasiteiravus, ar nepritrūks jėgų, ypač artėjant lemiamoms kovoms, R. Paulauskas atsakė, kad nelabai yra pasirinkimo.

„Na, nelabai yra iš ko rinktis. Marekas Blaževičius ar Karolis Lukošiūnas nedalyvauja žaidime, Marekas Gebenas irgi žaidžia tik epizodiškai. Dar sugrįš Steve'as Vasturia, tai jis prisidės prie rotacijos. Paskaičiavau, kad per pirmas tris pozicijas „Žalgiris“ turi penkis žaidėjus, o ketvirtoje-penktoje krepšininkų yra keturi. Tai ir gaunasi, kad viską tempia tie devyni žmonės. Aišku, baisiausia, kad dar vienas neiškristų dėl sveikatos ar kitų bėdų. Tačiau „Žalgirio“ pranašumas tas, kad neturi didelio krūvio LKL čempionate, tad gali dėmesį sutelkti į Eurolygą“, – tikino krepšinio ekspertas.

Kaip vieną didžiausių kauniečių pranašumų R. Paulauskas įvardijo tai, kad lyderis M. Grigonis puikiai moka į žaidimą įtraukti komandos draugus.

„Viena yra lyderį išnagrinėti, o visai kitas dalykas varžovų jį sustabdyti aikštėje. Taip ir su M. Grigoniu. Ar tai būtų Mike'as Jamesas, ar Scottie Wilbekinas ar kiti aukštos klasės žaidėjai, jie vis vien sužais gerai ir naudingai. Labai geras pavyzdys yra M. Grigonio dalinimasis kamuoliu. Jei jį sustabdo vienas prieš vieną, ateina pagalba, jis gali laisvai pamatyti komandos draugą, esantį geroje padėtyje. O jei dar perimetro žaidėjai gerai pataiko, tada toks lietuvio žaidimas yra net pavojingesnis nei jo individualus žaidimas.

Anksčiau esu minėjęs, kad svarbus bus Joffrey Lauvergne'o efektas, kaip seksis jį išnaudoti. Jo geras žaidimas labai reikalingas. Matant, kad labiau išnaudojami aukšti žmonės, resursų yra ir ties Augustine'o Rubito žaidimu. „Žalgirio“ pranašumas prieš varžovus bus tas, kad tai nėra vieno žaidėjo komanda“, – mintimis dalijosi R. Paulauskas.

Aštuntukas – reali galimybė

„Žalgiris“ šiuo metu savo sąskaitoje turi 11 pergalių. Iki reguliaraus sezono pabaigos liko dar 14 turų. Prieš kelis sezonus, norint patekti į aštuonetą, pakako ir 15 pergalių. Tiesa, atsižvelgiant į dabartinę lentelę, to šiemet veikiausiai nepakaks. Realiausia, kad reikės bent jau turėti 17 laimėjimų.

Anot, R. Paulausko, viskas priklausys ir nuo to, ar lyderiai nebarstys taškų.

„Prieš kelis metus ir 15 buvo gana, bet dabar tikrai reikės dar papildomų kelių taškų. Iki dabar lyderiai tikrai barstė taškus. „Barcelona“, Madrdo „Real“ ar net Maskvos CSKA patyrė netikėtų nesėkmių. Bet „Žalgiris“ turi labai realų šansą būti aštuntuke. Aišku, sunkiausi mačai dar laukia. Bus ne už ilgo tokių savaičių, kai iš eilės lauks stiprūs varžovai. Norėtųsi, kad pralaimėjimai nebūtų vertinami vienareikšmiški, o ir iš jų mokomasi. „Žalgiris“ tik galbūt Tel Avive ir dar gal viename mače patyrė skaudžius pralaimėjimus. Kitur vyko kova.

Svarbiausia bus iš to mokytis. Manau, kad ir prieš lyderius kauniečiai pajėgųs nugvelbti vieną ar kitą tašką. Tos prasčiau dabar žaidžiančios komandos irgi gali iššauti. Laukia įdomių kovų, bet „Žalgiris“ turi puikų šansą būti aštuntuke“, – žalgiriečių šansus įvertino krepšinio ekspertas.

R. Vyšniauskas irgi nubrėžė liniją, ties kuria, pasak jo, jau galima galvoti apie aštuntuką.

„Šiuo metu vis vien svarbiau dar į patį žaidimą žiūrėti, o ne lentelę. Džiugina žaidimas, kad komanda laimi, gražus akiai žaidimas, gali iškovoti pergales ar puolimu, ar kitose rungtynėse solidžia gynba. Tačiau, jei kalbant apie aštuntuką, realistiškai su 17 pergalių tu turi 50 proc. šansą patekti toliau, dar viena papildoma pergalė reikštų, kad tu tikrai jau turėtum iššokt į atkrintamąsias varžybas. Aišku, norisi ir kuo geresnę vietą užimti ir patikimesnį varžovą.

Galvoju, kad ne į elitines komandas reikia žiūrėti. Mūsų tiesioginiai varžovai yra „Bayern“, „AX Armani“, „Fenerbahče“, „Baskonia“ ar kylantis „Anadolu Efes“. Aš net gal jau tą patį „AX Armani“ ypač išskirčiau, kurie, manau, ir į finalinį ketvertą tikrai gali patekti. Kova yra nuo šeštos iki tryliktos vietos“, – sakė. R. Vyšniauskas.

Paklaustas, jeigu reikėtų statyti, ar „Žalgiris“ bus aštuntuke, komentatorius susilaikė nuo drąsių prognozių.

„Susilaikyčiau kol kas. Yra klubų, kurie pirmame rate atrodė gana prastai, bet jų žaidimas tikrai gerės. Tai nebus lengva susilaikyti pergales. Prieš sezoną sakiau, kad „Žalgiris“ realiai yra 10-ta komanda, dabar kiek aukščiau esame, bet dar laukia daug rungtynių. Žaidimas geras, bet visa antra ilga sezono pusė prieš akis. Kalendorius sunkus, tikrai nebus varžovų, prieš kuriuos jau prieš susitikimą įsirašai garantuotą tašką“, – tikino R. Vyšniauskas.

Ar Š. Jasikevičius atves „Barcelona“ į Eurolygos viršūnę?

Kauną palikęs Š. Jasikevičius neslėpė, kad jo tikslas yra laimėti Eurolygą. Akivaizdu, kad su katalonais tą padaryti daugiau šansų nei su „Žalgiriu“.

Stipresnė sudėtis, bet ir daugiau atsakomybės. Kadangi pralaimėjimų ten niekas neatleis, o šalia Eurolygos yra ir stipriausias Europos nacionalinis krepšinio čempionatas Ispanijoje.

Tv3.lt paklausus krepšinio eksperto R. Paulausko, kaip šis vertina katalonų žaidimą, jis negailėjo gerų žodžių.

„Kol kas tikrai teigiamai. Naujas treneris dirba pirmą sezoną su komanda. Š. Jasikevičiui irgi reikia laiko įdiegti savo žaidimą. Nors žaidėjų, lyginant su praėjusiais metais, neatvyko daug naujų, bet vis vien lietuvio filosofija tokia, kad reikia laiko įdiegti mentalitetą, įvairius kitus žaidimo komponentus. Man patinka mąstymas, kad svarbiausia yra sekantis mačas, o, kaip ten su lentele, pamatysime paskui.

Katalonams sunkiau dėl to, kad jie žaidžia dviem frontais. Tikėtina, kad „Barcelona“ bus finaliniame ketverte, o, kaip ten bus, neaišku. Aišku, kad dar laukia serija iki to ketverto, neaišku, kas bus jų varžovais. Teoriškai visko gali būti, nes jie bus favoritai, bet pasilieku teisę klysti“, – teigė R. Paulauskas.

Na, o komentatorius R. Vyšniauskas, kaip visada, nebuvo linkęs prognozuoti, nes, pavyzdžiui, finaliniame turnyro ketverte viską lemia vienas tarpusavio mačas.

„Ramiai iki ten (finalinio ketverto,- aut. past) jie nenueis, nes bet kokiu atveju teks žaisti prieš gerą komandą. Kas jis bus neaišku, bet geras dalykas tas, kad katalonai laikosi savo žaidimo plano. Kartais suklumpa, bet tada du, tris susitikimus laimi iš eilės. Išlaikė žaidimo kokybę net ir neturėdami Brandono Davieso ar Nikolos Mirotičiaus. O, kad ir kokia gera jų sudėtis, tokie du žaidėjai yra labai svarbūs.

Svarbu, kaip pavyks gerą formą išlaikyti iki pavasario. Kadangi ketvirtfinalyje laukia serija iki trijų pergalalių tai sunku tikėtis, kad „Barcelona" jos nelaimėtų. O paskui visko gali nutikti. Ir laimėti, ir pralaimėti, nes ketverte nėra serijų, o tik vienerios tarpusavio rungtynės“, – apie „Barcelona“ šansus tapti Eurolygos čempionais sakė R. Vyšniauskas.