Treniruočių vaizdais pasidalinusi gimnastikos žvaigždė Biles: „Baisu, kai nekontroliuoji nė vieno kūno colio“

Individualių rungčių finalai prasidės rugpjūčio 1 d. Kol kas nežinoma, ar S.Biles iki jų spės atsigauti, tačiau pirmieji signalai optimizmo nesuteikia. Amerikietė toliau bando treniruotis, tačiau jai vis nesiseka atlikti tų pratimų, kurie yra numatyti jos programoje. S.Biles savo sekėjams paaiškino, kad nesijaučia galinti kontroliuoti savo kūną.

„Neskiriu, kur lubos, kur grindys. Jausmas tiesiog nepaaiškinamas. Atrodo, kad negaliu kontroliuoti nė vieno savo kūno colio. Dar baisiau tau, kad ore visiškai nesiorientuoju, kur esu, ir neįsivaizduoju, kaip nusileisiu.

Nežinau, ar nusileisiu ant galvos, rankų, kojų ar nugaros. Treniruotėse viskas atrodo „saugiai“ tik todėl, kad leidžiuosi ant minkštų paviršių. Tikrose varžybose tai neatrodytų taip gražiai“, – sakė S.Biles.

Amerikietė pažymėjo, kad viskas staiga pasikeitė po atrankos varžybų.

„Prieš man išvykstant iš JAV to tikrai nebuvo. Visos problemos prasidėjo kitą rytą po atrankos varžybų. Tuo metu taisyklės jau nebeleido manęs pakeisti kuriai nors kitai gimnastei“, – tikino sportininkė.

S.Biles tikina, kad anksčiau toks jausmas ją aplankydavo laisvuosiuose pratimuose ir atraminiuose šuoliuose, tačiau dabar ji neatranda savęs ir pratimuose ant buomo bei įvairiaaukščių lygiagrečių.

On her IG stories, Simone Biles responds to people who think she “quit” on her team by explaining the “the twisties” she’s been experiencing and what it feels like “not having your mind and body in sync” …. pic.twitter.com/79hN973rkd