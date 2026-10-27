Žuvo 5 asmenų šeima, o tarp jų – trys vaikai: visus sukrėtė viena skaudžiausių Lietuvos avarijų

Kaip patikino PAGD PPV Situacijų koordinavimo skyrius, lengvajame automobilyje buvo penki žmonės, jie visi žuvo, o sunkiasvoriame – vienas vairuotojas. Galimai visi žuvusieji buvo šeima. Vilkiko vairuotojui buvo kojos trauma, jo gyvybei pavojus negrėsė.
Žuvusioji moteris buvo 1980 m. gimimo, vyras 1998 metų, jis vairavo po vilkiku palindusį automobilį.
Per avariją žuvo trys nepilnamečiai: 6 metų mergaitė ir 8 metų amžiaus berniukas, 17-metis, du suaugusieji.
Iš sumaitoto automobilio ištraukta 6 metų mergaitė ir perduota medikams, BNS pranešė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja. Ji neišgyveno.
„Mirė nuo patirtų sužalojimų“, – BNS tuo metu sakė policijos atstovė.
Kaip skelbėme anksčiau, lengvasis automobilis palindo po sunkvežimiu, šis apvirto. Vilkiko vairuotojas, gimęs 1988 metais, buvo blaivus, jis paaiškino, kad lengvasis automobilis „Audi“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su jo vairuota transporto priemone.
„Automobilį „Audi“ taip pat vairavo 1998 metais gimęs vairuotojas, jis eismo įvykio metu žuvo. Automobilyje buvusi apie 6 metų mergaitė, ji buvo išvežta į ligoninę“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė J. Samorokovskaja.
Pasak jos, automobilis buvo labai stipriai sumaitotas, todėl buvo sunku nustatyti kitų žuvusiųjų tapatybes.
Įvykio vietoje dirbo gausios policijos, ugniagesių ir medikų pajėgos.
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