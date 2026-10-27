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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žuvo 5 asmenų šeima, o tarp jų – trys vaikai: visus sukrėtė viena skaudžiausių Lietuvos avarijų

Iš archyvų
2026-10-27 10:57 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
2026-10-27 10:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvą sukrėtė skaudi tragedija, kurios nepamiršta iki šiol. Prieš trejus metus Vilniaus rajone Maišiagalos miestelyje susidūrė sunkiasvoris ir lengvasis automobilis. Žuvo penki žmonės, net trys iš jų nebuvo sulaukę 18-os metų.

Lietuvą sukrėtė skaudi tragedija, kurios nepamiršta iki šiol. Prieš trejus metus Vilniaus rajone Maišiagalos miestelyje susidūrė sunkiasvoris ir lengvasis automobilis. Žuvo penki žmonės, net trys iš jų nebuvo sulaukę 18-os metų.

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Kaip patikino PAGD PPV Situacijų koordinavimo skyrius, lengvajame automobilyje buvo penki žmonės, jie visi žuvo, o sunkiasvoriame – vienas vairuotojas. Galimai visi žuvusieji buvo šeima. Vilkiko vairuotojui buvo kojos trauma, jo gyvybei pavojus negrėsė.

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Žuvusioji moteris buvo 1980 m. gimimo, vyras 1998 metų, jis vairavo po vilkiku palindusį automobilį.

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Per avariją žuvo trys nepilnamečiai: 6 metų mergaitė ir 8 metų amžiaus berniukas, 17-metis, du suaugusieji.

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Iš sumaitoto automobilio ištraukta 6 metų mergaitė ir perduota medikams, BNS pranešė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja. Ji neišgyveno.

„Mirė nuo patirtų sužalojimų“, – BNS tuo metu sakė policijos atstovė.

(43 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kraupi avarija Vilniaus rajone: žuvo keturi žmonės, iš sumaitoto automobilio ištrauktas vaikas

Kaip skelbėme anksčiau, lengvasis automobilis palindo po sunkvežimiu, šis apvirto. Vilkiko vairuotojas, gimęs 1988 metais, buvo blaivus, jis paaiškino, kad lengvasis automobilis „Audi“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su jo vairuota transporto priemone. 

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„Automobilį „Audi“ taip pat vairavo 1998 metais gimęs vairuotojas, jis eismo įvykio metu žuvo. Automobilyje buvusi apie 6 metų mergaitė, ji buvo išvežta į ligoninę“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė J. Samorokovskaja. 

Pasak jos, automobilis buvo labai stipriai sumaitotas, todėl buvo sunku nustatyti kitų žuvusiųjų tapatybes.

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Įvykio vietoje dirbo gausios policijos, ugniagesių ir medikų pajėgos.

(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus rajone – kraupi sunkvežimio ir automobilio kaktomuša: žuvo keturi suaugusieji, išgelbėtas vaikas
 

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