Žinia senjorams: Seimas svarstys neterminuotą pasų ir tapatybės kortelių galiojimą

Šiuo metu asmens tapatybės kortelė, išduota piliečiui nuo 16 iki 70 metų, galioja dešimt metų, o nuo 70 metų – 30 metų, pasas visais atvejais galioja dešimt metų. Pakeitimais siekiama, kad abu dokumentai, išduoti sulaukusiems 65 metų, galiotų neterminuotai.
Projektą vertino Teisingumo ministerija
Po pateikimo už Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimus balsavo 48 parlamentarai, prieš buvo 12, o 29 susilaikė.
Projektą įvertinusi Teisingumo ministerijos ES teisės grupė nurodė, kad siūlymas neatitinka Bendrijos reglamento, pagal kurį valstybės narės gali nustatyti ilgesnį nei dešimties metų kortelės galiojimą tik 70 metų ir vyresniems asmenims.
Sunkumų pakeitimams keltų ir Jungtinių Tautų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos nustatytas pasų formatas, pagal kurį galiojimo pabaigos data yra privalomas duomenų laukas tiek vizualiai skaitomoje, tiek mašininio skaitymo zonoje.
„Atsižvelgsim į pastabas, viskas yra diskutuotina (...). Manau, tai nekeičia tikslo. Tuomet siūlysime pratęsti iki 110 metų galiojimą, jeigu tas yra problema“, – BNS aiškino iniciatyvos rengėjas Kęstutis Mažeika.
Anot parlamentaro, siūlomi pakeitimai mažintų biurokratiją tiek garbingo amžiaus žmonėms, tiek dokumentus išduodančiam Migracijos departamentui.
„Įsivaizduokime žmogų, kuriam sukanka 100 metų, jis išgyveno ir karus, ir okupaciją, ir nepriklausomybę, ir jam, atėjus dienai po gimtadienio, reikia pasikeisti pasą ir asmens tapatybės kortelę. Nėra valstybės funkcija apkrauti ypač tokio garbaus amžiaus žmogų papildomais reikalavimais“, – kalbėjo demokratas.
Migracijos departamento BNS pateiktais duomenimis, nuo sausio 1-osios iki spalio 14 dienos šiemet išduota beveik 232 tūkst. asmens tapatybės kortelių bei apie 275 tūkst. pasų.
Projektas toliau bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir teisėtvarkos komitete, prie klausimo Seimo posėdyje planuojama grįžti gruodžio viduryje.
Parlamento kanceliarijos Teisės departamentas projektui siūlo gauti Vyriausybės išvadą.
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