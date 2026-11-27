Pirmą nusikaltimą Raseinių gyventojas įvykdė per išgertuves namuose, kilus buitiniam konfliktui. O antrąjį – paprašęs pažįstamą taksi vairuotoją pavežti nusipirkti alkoholio. Pakeliui Arūnas P. stabtelėjusį vairuotoją pasmaugė.
Dėl abiejų nusikaltimų vyras savo kaltę pripažino visiškai. Kaltu teismo pripažintas vyras ilgam siunčiamas už grotų.
Nusikaltimai vienas po kito
Pirmąjį nusikaltimą Arūnas P. įvykdė 2021 m. sausio 27-sios vakarą, apie 19–20 val., gyvenamojo namo kambaryje. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu jis tyčia sudavė ranka nenustatytą skaičių smūgių nukentėjusiajam į veidą.
Nuo patirtų smūgių nukentėjusysis griuvo ir, atsitrenkęs į kietą pagrindą, susižalojo dešinę galvos pusę. Nuo patirtų sužalojimų visumos sukelto ūmaus kraujavimo į smegenis, nukentėjusysis 2021-ųjų vasario 6-ąją mirė Kauno klinikose.
Kol buvo tiriamas pirmasis nusikaltimas, Arūnas P. tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, nužudė dar vieną žmogų.
Vasario 19-ąją, turėdamas tikslą užvaldyti svetimą turtą, t. y. žinodamas, kad nukentėjusysis, dirbdamas taksi vairuotoju, turi pinigų automobilyje, paprašė jo pavežti iki parduotuvės alkoholio. Pakeliui automobilis sustojo, o vairuotojo dešinėje sėdintis kaltinamasis puolė smaugti savo auką. Tada žudikas nukentėjusįjį ištraukė iš automobilio bei smurtavo toliau.
Nukentėjusysis mirė įvykio vietoje. Tada žudikas dar pagrobė aukos automobilyje buvusius 300 eurų ir patį automobilį „VW Passat“.
Kaltės neneigė
Arūnas P. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino visiškai. Kalbėdamas apie pirmąją auką, jis pasakojo, kad būdamas girtas vakare susitiko namų link einantį taip pat neblaivų pažįstamąjį.
Abu sutarė dar išgerti alaus. Jie dviese vartojo alkoholį. Bevartojant, anot žudiko, jo sugėrovas ėmė jį gąsdinti ir jie susiginčijo. Arūnas P. teigė, kad labai susinervino ir sudavė nukentėjusiajam delnu į veidą.
Anot žudiko, po jo smūgių nukentėjusysis bandė sėstis ant lovos, bet nugriuvo šalia jos. Tada namų šeimininkas smurtautojui liepė išeiti.
Taip sužalotas vyras pragulėjo visą parą. Arūnas P. sugrįžo ir pamatė, kad nukentėjusysis dar neatsikėlęs. Tada smurtavęs vyras vaistinėje nupirko amoniako ir bandė juo pažįstamą vyrą atgaivinti, bet nesėkmingai.
Arūnas P. iškvietė medikus, kurie apžiūrėjo nukentėjusįjį ir pasakė, kad šis miega dėl girtumo. Smurtautojas medikams nepasakojo, kad sumušė nukentėjusįjį.
Kitą dieną jis vėl sugrįžo į nukentėjusiojo namus. Ten pamatė, kad pažįsmasis į nieką nereaguoja ir iš burnos jam veržiasi putos, todėl dar kartą iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Vėliau Arūnas P. sužinojo, kad jo sumuštas vyras ligoninėje mirė.
Kalbėdamas apie kitą nusikaltimą, Arūnas P. pasakojo, kad vasario 19-sios vakare, būdamas neblaivus, nuėjo pas pažįstamą, dirbantį taksistu, ir paprašė, jog šis nuvežtų jį nusipirkti alkoholio.
Sėsdamas į pažįstamo automobilį, anot žudiko, jis nebuvo suplanavęs jo nužudyti. Važiuodamas visą laiką vartojo alkoholį. Nesupranta, kas jam šovė į galvą, kad pakeliui jis paprašė pasukti nuo kelio. Jau tada buvo kilusi mintis nužudyti pažįstamą vyrą.
Automobiliui sustojus, žudikas apkabino vairuotoją ir pradėjo jį smaugti. Arūnas P. pasakojo, kad vairuotoją smaugė apie 10 minučių. Kai šis prarado sąmonę, žudikas paėmė iš automobilio durelėse buvusios piniginės 300 eurų, ištraukė kūną iš automobilio ir paguldė jį ant žemės.
Pinigus paėmė, nes planavo nusipirkti mašiną. Tada aukos mašina nuvažiavo iki degalinės, ten nusipirko kavos ir cigarečių. Buvo nemažai išgėręs, nes važiuodamas vos neatsitrenkė į priešais atvažiuojančią mašiną.
Vėliau žudikas sugrįžo į nusikaltimo vietą. Ten paliko automobilį ir nuėjo. Buvo naktis, ėjo nemažai kilometrų, kol pasiekė kažkokį miestelį, kuriame buvo pirmą kartą.
Ilgi metai nelaisvės
Teismas Arūną P. pripažino kaltu dėl abiejų nužudymų ir dėl svetimo turto pagrobimo. Jam paskirta subendrinta 20 metų įkalinimo bausmė.
Net 5 nukentėjusiesiems teismas iš žudiko priteisė 140 tūkst. eurų neturtinę žalą. Taip pat keletą tūkstančių eurų turtinės žalos.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam Arūnui P. nuo jo nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.
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