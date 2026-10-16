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Žemaitaitis prabilo apie 400 buvusių KGB darbuotojų valstybės tarnyboje, bet nepaaiškino, kas yra tokių duomenų šaltinis

2026-10-16 09:27 / šaltinis: BNS
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2026-10-16 09:27
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Opozicinės „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad šiuo metu valstybės tarnyboje, viešajame sektoriuje dirba apie 400 buvusių sovietų represinės struktūros KGB darbuotojų ir slaptų bendradarbių.

Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų apsilankė Seime Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Opozicinės „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad šiuo metu valstybės tarnyboje, viešajame sektoriuje dirba apie 400 buvusių sovietų represinės struktūros KGB darbuotojų ir slaptų bendradarbių.

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„Šiuo metu Lietuvoje aktyviai veikiančių kgb'istų, dirbančių valstybės tarnautojais, teisėsaugoje ir panašiai, preliminariomis žiniomis, nes neturiu tikslių patvirtintų duomenų, yra apie 400“, – penktadienį Žinių radijui sakė politikas.

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Jis nepaaiškino, kas yra tokių duomenų šaltinis.

„Tai dabartinis klausimas, kokias pareigas šitie asmenys užima ir ką jie daro. Gal jie yra, pavyzdžiui, premjero Mindaugo Sinkevičiaus patarėjai? Gal jie yra Seimo nariai, kurie neprisipažino ir jie sėkmingai dirba? Gal jie dirba užsienio diplomato atstovybėse? Mes irgi šitos informacijos neturime“, – tvirtino parlamentaras.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų atvyko į Seimą

Kadrinių buvusių KGB darbuotojų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje kgbveikla.lt.

Taip pat vieši yra ir Liustracijos komisijos sprendimai apie asmenis, kurie slapta bendradarbiavo su KGB ir apie tai neprisipažino.

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Šiuo metu įslaptintos tik prisipažinusiųjų agentų pavardės.

R. Žemaitaitis su frakcijos kolegomis Seimui yra pateikę įstatymo projektą, kuriuo siūlo panaikinti prisipažinusiems buvusiems slaptiems KGB bendradarbiams nustatytą 75 metų įslaptinimą.

Vyriausybė jam pateikė neigiamą išvadą.

BNS rašė, kad 2000-ųjų vasario 1-ąją įsigaliojusiame įstatyme buvusiems KGB ir kitų sovietinių specialiųjų tarnybų darbuotojams bei slaptiems bendradarbiams leista prisipažinti ir registruotis specialioje komisijoje. Tuomet prisipažinusių buvusių slaptų KGB bendradarbių duomenys įslaptinti 15 metų, tai yra kol baigs galioti jų byloms suteikta slaptumo žyma.

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Artėjant tam terminui, 2015 metų birželį, Seimas priėmė pataisą, kad duomenys apie prisipažinusius buvusius KGB bendradarbius bus slapta saugomi 75 metus.

Tačiau ir dabar galiojanti įstatymo norma negarantuoja absoliutaus slaptumo buvusiems KGB bendradarbiams.

Jeigu toks asmuo kandidatuoja į prezidentus, Seimo, savivaldybių tarybų narius, Vyriausybės narius, teisėjus ir prokurorus ar paskiriamas į šias pareigas, šis jo prisipažinimas nebelaikomas valstybės paslaptimi – apie tokį asmens biografijos faktą turi būti paskelbiama viešai.

Galimybė prisipažinti apie buvusį bendradarbiavimą su KGB buvo ir anksčiau – 1991–1992 metais, Aukščiausiosios Tarybos laikinajai komisijai.

Paskelbus savanoriško prisipažinimo terminą, Liustracijos komisijai apie bendradarbiavimą su slaptosiomis SSRS tarnybomis prisipažino 1589 asmenys.

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