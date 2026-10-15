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FNTT apklausė „Nemuno aušros“ valdybos narius, grąžino dalį daiktų

2026-10-15 15:26 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-15 15:26
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Tyrime dėl „Nemuno aušros“ automobilių nuomos Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) kaip liudytojus apklausė valdybos narius, pas kuriuos rugsėjį buvo atliktos kratos, daliai iš jų grąžino kai kuriuos daiktus.

Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų apsilankė Seime Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (92)

Tyrime dėl „Nemuno aušros“ automobilių nuomos Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) kaip liudytojus apklausė valdybos narius, pas kuriuos rugsėjį buvo atliktos kratos, daliai iš jų grąžino kai kuriuos daiktus.

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Kai kurie valdybos nariai BNS nurodė buvę apklausti dar prieš minėtas kratas, su dalimi „aušriečių“ susisiekti nepavyko.

Pirmasis apie apklausas ketvirtadienį pranešė naujienų portalas „15min“. Jo žiniomis, buvo apklausti visi septyni partijos valdybos nariai, pas kuriuos anksčiau atliktos kratos, tarp jų – „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

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Tai „15min“ skelbė remdamasis tik partijos valdybos narės parlamentarės Linos Šukytės-Korsakės pateikta informacija, kurią patvirtino BNS šaltinis.

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„Šešias valandas truko dėl to, kad spausdino iš karto po vieną mygtuką. Apklausa gal truko valandą laiko. (...) Jeigu sėdi žmogus, spausdina kiekvieną mano žodį, tai užtrunka laiko“, – ketvirtadienį BNS nurodė L. Šukytė-Korsakė.

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Plačiau apklausos ji nekomentavo. „15min“ žiniomis, pareigūnai politikės klausinėjo apie 2024-ųjų sausio partijos valdybos posėdį.

(92 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Partija „Nemuno aušra“ laukia Seimo rinkimų rezultatų

Kaip skelbiama, parlamentarę FNTT apklausė praėjusią savaitę, BNS žiniomis, trečiadienį ji vėl atvyko į tarnybą daiktų – kompiuterio, telefonų – atsiėmimui ir papildomai apklausai.

Teisėsaugai aiškinantis R. Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei priklausančių automobilių nuomos „Nemuno aušrai“ aplinkybes, gegužę pas šiuos parlamentarus atliktos kratos.

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Aiškinantis, ar 2024 metų sausio 15 dieną tikrai įvyko partijos valdybos posėdis, kuriame bendru sutarimu priimtas sprendimas dėl automobilių nuomos, rugsėjį teisėsauga FNTT vėl kratė R. Žemaitaitį, taip pat – penkis iš 11 partijos valdybos narių.

Tuomet kratos atliktos pas parlamentarus L. Šukytę-Korsakę, Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę ir Tadą Sadauskį, buvo paimti telefonai ir kompiuteriai.

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Nė vienas iš jų nebuvo apklaustas specialiuoju liudytoju, kurie potencialiai galėtų atskleisti informacijos apie galimus savo nusikaltimus. Tyrime taip pat niekam nepareikšti įtarimai.

„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius BNS ketvirtadienį sakė buvęs apklaustas po pirmųjų partijos kolegų kratų gegužę, bet po jo paties kratos – dar ne, taip pat neatgavęs paimtų daiktų.

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„Po kratų nebuvau (apklaustas – BNS). Apskritai buvau, bet čia buvo turbūt pačioje pradžioje, kai buvo pas Remigijų kratos, (...) o po kratų dar nebuvęs aš. Kol kas ne (paimtų daiktų negrąžino – BNS)“, – sakė politikas.

„Aušriečių“ parlamentaras T. Sadauskis taip pat teigė buvęs apklaustas tik po pirmųjų kratų gegužę, kol kas iš teisėsaugos atgavęs telefoną.

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„Taip, buvau apklaustas kaip liudytojas. Čia buvo gegužės mėnesį. Telefoną grąžino, o kompiuterio dar ne“, – nurodė jis.

Su R. Žemaitaičiu, K. Biliumi, D. Žebeliene, D. Petkevičiene dėl apklausų aplinkybių ir teisėsaugos paimtų daiktų BNS ketvirtadienį susisiekti nepavyko.

Su „Nemuno aušros“ automobilių nuoma susijęs ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už sukčiavimą, kai apgaule įgyjamas didelės vertės svetimas turtas.

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Tyrimas buvo pradėtas šių metų kovą.

Tą patį mėnesį Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad „Nemuno aušra“, 2024 metais iš R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius valstybės lėšomis, jas panaudojo ne pagal paskirtį ir nepagrindė 49,5 tūkst. eurų išlaidų.

Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais, dėl to partija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos, siekiančios 241,8 tūkst. eurų. Be to, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai grąžinti atitinkamai 26 tūkst. 776 ir 15 tūkst. 349 eurus.

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