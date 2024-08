Žaibiškai populiarėja mada, kuri padeda pagerinti sveikatą ir formas: treneris perspėja dėl pavojų

D. Vaitkevičius teigia, kad per daugelį trenerio darbo metų jam teko susidurti su įvairiomis situacijomis, dėl kurių žmonės meta sportą.

Visgi, pilateso mokytojas akcentuoja, kad viena iš dažnesnių klaidų, kurią daro pradėję sportuoti žmonės, yra ta, kad jie susidaro klaidingas iliuzijas, jog gali itin greitai pasiekti savo užsibrėžtus tikslus.

„Neslėpkime, daug kas sportuoja tam, kad kontroliuotų kūno svorį, moterys dažniausiai nori jį numesti. Tai gali būti, kad susikuria per dideles svajones. Tarkime, per mėnesį nori netekti 10-20 kilogramų riebalų. Tai, būna kartais, aplanko nusivylimas ar neišsipildo lūkesčiai ir dėl to būna, kad meta“, – aiškina D. Vaitkevičius.

Pašnekovas priduria, kad pasitaiko ir tokių atvejų, kada žmonės supranta, kad norint pasiekti tam tikrus rezultatus, reikia nuosekliai sportuoti, skirti tam laiko, valios ir pastangų. Tačiau žmonėms tas galiausiai nepatinka ir jie nustoja sportuoti.

„Kartais po treniruočių skauda raumenis ir iš ryto sunku išlipti iš lovos. Ir tiesiog dažnai būna, jog žmonės pasiduoda ir ieško lengvesnių būdų, kad pasiektų savo tikslus“, – sako pilateso mokytojas.

Reikia laiko

Siekiant kokių nors rezultatų, D. Vaitkevičius pataria žmonėms daugiau susikoncentruoti ne į patį rezultatą, bet į visą procesą.

Anot pilateso mokytojo, kūno transformacija neįvyksta per dvi savaites. O tikrieji pokyčiai pasimato praėjus pusmečiui ar net metams.

„Vyksta adaptacijos. Organizmas turi suprasti, kad žmogus iš tikrųjų daro ką nors savo gyvenime kitaip ir reikia laiko savo tikslams pasiekti“, – aiškina D. Vaitkevičius.

Pilateso mokytojas akcentuoja, kad yra itin svarbu apsvarstyti savo tikslus ir nusistatyti vertybes, ko žmogus siekia ir kas jam yra svarbiau – ar savaitgalį sočiai pavalgyti ir išgerti, ar, įsivertinus situaciją, pasakyti „stop“.

Be to, žmogus taip pat turi būti pasiryžęs disciplinuotai laikytis pasikeitusio gyvenimo būdo.

„Dažnai žmonės susitelkia ne į procesą, bet iškart į rezultatą. Ir tada pradeda nervintis, žiūrėti į svarstykles ir matyti, kad jos nedraugauja su žmogumi. Savaitgalį kur nors praleido linksmai ir jau žiūrėk vėl tas svoris sugrįžta, jėgų nėra“, – teigia treneris.

O pastebėjus, kad pradeda trūkti noro eiti į treniruotes, D Vaitkevičius taip pat rekomenduoja pradėti sportuoti su kitais žmonėmis, kurie pamotyvuotų ir paskatintų toliau siekti savo tikslų.

Dėl šios priežasties žmonės „perdega“

Kartais tik atvykę sportuoti į sporto klubą, žmonės, iš didelio entuziazmo ir didžiulio noro keistis, nepamatuoja savo jėgų ir stengiasi visus pratimus atlikti su maksimaliais įmanomais svoriais ir krūviais

Tačiau D. Vatkevičius atkreipia dėmesį, kad tokiu būdu žmogus tik tai išsekina savo kūną, perdega arba susitraumuoja.

„Dažnai būna, kad žmogus gali pasirinkti netinkamą veiklą, ne pagal savo jėgas, gali treniruotis per dideliu intensyvumu, pasižiūrėję į kitus sportuojančius žmones. Arba grupinėse treniruotėse, jei visa grupė daro, o jis atėjęs pirmą kartą irgi nori prisivyti būna gėda prieš kitus atsilikti kaip nors“, – aiškina D. Vaitkevičius.

Anot trenerio, galiausiai tokie fiziniai perdegimai ar traumos taip pat „stumia žmogų į duobę“, dėl ko jis galiausiai praranda motyvaciją sportuoti.

O tam, kad viso to būtų išvengta, pilateso mokytojas visada rekomenduoja susidėlioti sporto ir poilsio režimus. Kadangi tiek sportas, tiek miegas ir mityba, pasak D. Vaitkevičiaus, yra beprotiškai svarbūs, siekiant kokių nors rezultatų.

„Šiuolaikinis žmogus apskritai dabar vienu metu dirba 9 darbus ir viską nori labai greitai pasiekti – čia ir dabar. Dar galbūt prisideda kokie nors darbų stresai, miego trūkumas, netinkama mityba. Ir visa tai gali pastūmėti atsitraukti nuo veiklų, kurias pradėjai“, – sako pašnekovas.

D. Vaitkevičius taip pat priduria, kad bent jau pradžioje, jis visada rekomenduoja pradėti sportuoti su specialistais, kurie patartų, kaip tinkamai reikėtų sportuoti.

„Galbūt reikia pasidaryti kūno analizes. Patestuoti savo jėgas, širdį, įvertinti širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, įvertinti savo jėgas ir padaryti pradinį planą, kad kūnas sustiprėtų, o tuomet jau keliauti prie kitų veiklų“, – pataria pilateso mokytojas.