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TV3 naujienos > Lietuva > Komentarai ir analizė

Vytenis Šimkus. Ar mėlynoji banga rinkas nudažys žaliai?

2026-11-04 16:39 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 16:39
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Didžiausia bent nuo 2006 m. Demokratų pergalė vidurio kadencijos rinkimuose ir įgyta ryški persvara abiejuose Kongreso rūmuose nustebino rinkas. Jose jau kurį laiką vyravo nerimas dėl neaiškaus politinio vaizdo JAV. Iškart po rinkimų rinkų reakcijos rodo, kad ne visos baimės išsisklaidė. 

JAV vėliava | EPA nuotr.

Didžiausia bent nuo 2006 m. Demokratų pergalė vidurio kadencijos rinkimuose ir įgyta ryški persvara abiejuose Kongreso rūmuose nustebino rinkas. Jose jau kurį laiką vyravo nerimas dėl neaiškaus politinio vaizdo JAV. Iškart po rinkimų rinkų reakcijos rodo, kad ne visos baimės išsisklaidė. 

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Rinkos reaguoja į demokratų pergalę lyg pagal vadovėlį. Vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios buvimas skirtingose rankose reikš tam tikrą sprendimų priėmimo paralyžių, daugiau diskusijų ir parlamentinės kontrolės. Doleris silpsta euro atžvilgiu 0,36 proc., Kongresas vargu ar toliau tvirtins rekordines išlaidas, tad JAV skolinimosi kaina turėtų mažėti. S&P 500 ateities sandoriai iš pradžių reagavo neigiamai, bet ilgainiui nusidažė žaliai. Biržoms atsidarius, teigiamai reaguoja ir Europos indeksai. 

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Kas realiai gali keistis?

Vidurio kadencijos rinkimai ekonominės JAV politikos iš esmės nepakeis. Bet yra kelios svarbios sritys, kurios gali turėti įtakos rinkoms artimiausiais metais. Stipri demokratų Kongreso kontrolė reikš didesnę jų įtaką skiriant FED pareigūnus, tai išsklaidys bet kokius baimės likučius dėl centrinio banko priklausomumo. Ilgainiui tai turėtų sumažinti JAV skolinimosi kainą, ypač skolinantis ilgesniam laikotarpiui. 

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Kongrese, tikėtina, labiau strigs visi biudžeto klausimai, galimi ir vyriausybės uždarymai, skolos lubų batalijos. Tai reikš mažesnį deficitą, kuris bus palankus obligacijoms, bet nepalankus akcijų kainoms. 

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Technologijų sektorius gali susidurti su didesniu dėmesiu ir reguliacijomis. Iki šiol dirbtinis intelektas (DI) buvo vystomas labai laisvai. Demokratų kongresas, tikėtina, sieks įvesti taisyklių. Rinkos reguliavimas gali sulėtinti plėtrą, bet, kita vertus, jis dažnai palankios jau esamiems rinkos lyderiams ir gali sumažinti konkurenciją rinkoje. 

Svarbūs čia ir rinkimai valstijų lygiu. Nemažai rinkėjų yra nepatenkinti sparčia duomenų centrų plėtra, nes DI infrastruktūros plėtra gali susidurti su papildomais administraciniais iššūkiais ir būti lėtesnė nei rinkos planavo. 

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Dėl nepalankios situacijos abiejuose rūmuose visiškai suvaržyti vidaus politikoje JAV prezidentai dažnai nukreipia savo dėmesį į užsienio areną ir veikia vien vykdomaisiais įsakais. Žinant, kad nieko vidaus politikoje nepavyks pasiekti, tarptautinė JAV politika artimiausius dvejus metus gali tapti dar mažiau prognozuojama. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, JAV iki šiol vengė ir tolesnės eskalacijos Irane, tačiau rinkimų pabaiga gali atnešti ir naujų sukrėtimų. Ypač energetikos sektoriuje. 

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Žvelgiant istoriškai nuo 1950 m., visi metai po vidurio kadencijos rinkimų buvo palankūs JAV akcijomis. Išsisklaidžiusi politinė nežinomybė paskatina optimizmą rinkose. Jei palūkanos toliau mažės, tai, tikėtina, sumažins įtampą ir akcijų rinkose, nes sudėtingos finansavimo sąlygos slegia jas jau kurį laiką. Kita vertus, teigiamą impulsą gali atsverti griežtesnė fiskalinė politika ir didesnė technologijų reguliacija. 

Komentaro autorius – „Swedbank“ investavimo strategas Vytenis Šimkus.

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