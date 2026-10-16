Vyriausybė pritarė rekordiniam sveikatos biudžetui: kas laukia pacientų?

Didėjantis finansavimas leis suteikti daugiau sveikatos priežiūros paslaugų gyventojams, kompensuoti naujus vaistus ir medicinos priemones bei stiprinti sveikatos sistemos skaitmenizavimą.
ָ„Džiugu, kad kitais metais PSDF biudžetas auga daugiau nei pusę milijardo eurų, tai tikrai yra didelis pasiekimas sveikatos priežiūros sistemai. Prie šio augimo prisideda ir didėjančios įmokos už valstybės draudžiamus gyventojus. Didžiausia išlaidų dalį kitais metais sudarys sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, o ypatingas dėmesys bus skiriamas tų paslaugų plėtrai, taip pat, kad šios paslaugos būtų arčiau regionų gyventojų“, – sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Numatoma, kad kitais metais PSDF pajamos sieks 4,86 mlrd. Eurų. Pagrindinis pajamų šaltinis, kaip ir ankstesniais metais, išliks privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurios sudarys apie 95 proc. visų fondo pajamų. Vien dirbančiųjų mokamos įmokos kitąmet turėtų siekti 3,24 mlrd. eurų ir būti 8,4 proc. didesnės nei šiemet.
Auga valstybės įmokos už draudžiamus gyventojus
Kitais metais augs ir valstybės įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus. Joms numatyta skirti 1,4 mlrd. eurų – beveik 297 mln. eurų daugiau nei šiemet. Šį pokytį lemia nuo kitų metų įsigaliosianti nauja įmokos apskaičiavimo tvarka, pagal kurią valstybės mokama įmoka bus siejama su vidutine dirbančiojo sumokama sveikatos draudimo įmoka.
Iš viso kitais metais PSDF biudžeto pajamos turėtų padidėti 554 mln. eurų. Dalis šio augimo – 103,1 mln. eurų – bus skirta fondo rezervui papildyti, o likusi dalis nukreipta sveikatos sistemos poreikiams finansuoti.
Numatoma, kad 2027 m. PSDF išlaidos sudarys 4,76 mlrd. eurų, iš kurių didžiausia dalis ir toliau bus skiriama asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Joms numatyta 3,41 mlrd. eurų, arba beveik 357 mln. eurų daugiau nei šiais metais, eliminavus lėšų perskirstymo tarp išlaidų eilučių įtaką. Šios išlaidos sudarys apie 72 proc. visų fondo išlaidų.
Papildomos lėšos bus naudojamos gydymo paslaugų plėtrai, naujiems baziniams mokėjimams diegti ir jau taikomiems mokėjimams, bazinėms kainoms indeksuoti. Numatytas finansavimas pirminės sveikatos priežiūros, psichikos sveikatos, dienos stacionaro ir kitų paslaugų plėtrai, taip pat gydytojų specialistų konsultacijų prieinamumui gerinti. Be to, planuojama didinti kai kurių paslaugų bazines kainas, tarp jų medicininės reabilitacijos, slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, bei kraujo komponentų kainas.
Svarbi dalis papildomo finansavimo prisidės ir prie gydymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Papildomos lėšos sveikatos priežiūros įstaigoms sudarys galimybes toliau didinti medikų ir kitų sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimus.
Daugiau kaip 912 mln. – vaistams, medicinos priemonėms
Daugiau kaip 912 mln. eurų kitų metų PSDF biudžete planuojama skirti vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams ir medicinos priemonių nuomai.
Dalis papildomų lėšų bus skirta jau kompensuojamų vaistų augančioms išlaidoms padengti. Naujų kompensuojamųjų vaistų įtraukimui iš rezervinio vaistų sąrašo planuojama 13 mln. eurų. Taip pat didinamas finansavimas kompensuojamosioms ir centralizuotai apmokamoms medicinos pagalbos priemonėms, numatomos papildomos lėšos klausos implantų procesorių kompensavimui.
Iš kitų metų PSDF biudžeto lėšų bus finansuojama skaitmeninių sveikatos sprendimų plėtra. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos bei Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos eksploatavimui ir plėtrai planuojama skirti 15 mln. eurų. Taip pat numatoma pradėti finansuoti gydymo įstaigų sveikatos duomenų skaitmenizavimą ir jų saugos stiprinimą. Šiam tikslui kitais metais planuojama skirti 3 mln. eurų, vėliau planuojama šią sumą didinti.
Kartu su augančiu finansavimu gydymo paslaugoms ir vaistams numatyta toliau stiprinti PSDF finansinį atsparumą. Iš viso 2027 metais PSDF rezervą numatoma papildyti 103,1 mln. eurų. Iš jų 100 mln. eurų sudarys didėjančios PSDF pajamos, o 3,1 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšos, skirtos anksčiau panaudotai rezervo daliai atkurti.
Prognozuojama, kad metų pradžioje PSDF rezervo dydis sieks beveik 873 mln. eurų. Šios lėšos užtikrina galimybę reaguoti į nenumatytas situacijas ir užtikrinti nenutrūkstamą sveikatos priežiūros paslaugų finansavimą net ekonominių ar kitų iššūkių laikotarpiu.
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