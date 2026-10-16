Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Vyriausybė pritarė rekordiniam sveikatos biudžetui: kas laukia pacientų?

2026-10-16 11:03 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-16 11:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktam kitų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto projektui. Planuojama, kad 2027 m. beveik 13 proc. augs PSDF pajamos ir 10,5 proc. išlaidos.

Poliklinika (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
GALERIJA (6)

Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktam kitų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto projektui. Planuojama, kad 2027 m. beveik 13 proc. augs PSDF pajamos ir 10,5 proc. išlaidos.

REKLAMA
1

Didėjantis finansavimas leis suteikti daugiau sveikatos priežiūros paslaugų gyventojams, kompensuoti naujus vaistus ir medicinos priemones bei stiprinti sveikatos sistemos skaitmenizavimą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sveikatos apsaugos ministerija

ָ„Džiugu, kad kitais metais PSDF biudžetas auga daugiau nei pusę milijardo eurų, tai tikrai yra didelis pasiekimas sveikatos priežiūros sistemai. Prie šio augimo prisideda ir didėjančios įmokos už valstybės draudžiamus gyventojus. Didžiausia išlaidų dalį kitais metais sudarys sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, o ypatingas dėmesys bus skiriamas tų paslaugų plėtrai, taip pat, kad šios paslaugos būtų arčiau regionų gyventojų“, – sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.

REKLAMA
REKLAMA

Numatoma, kad kitais metais PSDF pajamos sieks 4,86 mlrd. Eurų. Pagrindinis pajamų šaltinis, kaip ir ankstesniais metais, išliks privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurios sudarys apie 95 proc. visų fondo pajamų. Vien dirbančiųjų mokamos įmokos kitąmet turėtų siekti 3,24 mlrd. eurų ir būti 8,4 proc. didesnės nei šiemet. 

REKLAMA

Auga valstybės įmokos už draudžiamus gyventojus

Kitais metais augs ir valstybės įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus. Joms numatyta skirti 1,4 mlrd. eurų – beveik 297 mln. eurų daugiau nei šiemet. Šį pokytį lemia nuo kitų metų įsigaliosianti nauja įmokos apskaičiavimo tvarka, pagal kurią valstybės mokama įmoka bus siejama su vidutine dirbančiojo sumokama sveikatos draudimo įmoka.

REKLAMA
REKLAMA

Iš viso kitais metais PSDF biudžeto pajamos turėtų padidėti 554 mln. eurų. Dalis šio augimo – 103,1 mln. eurų – bus skirta fondo rezervui papildyti, o likusi dalis nukreipta sveikatos sistemos poreikiams finansuoti.

Numatoma, kad 2027 m. PSDF išlaidos sudarys 4,76 mlrd. eurų, iš kurių didžiausia dalis ir toliau bus skiriama asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Joms numatyta 3,41 mlrd. eurų, arba beveik 357 mln. eurų daugiau nei šiais metais, eliminavus lėšų perskirstymo tarp išlaidų eilučių įtaką. Šios išlaidos sudarys apie 72 proc. visų fondo išlaidų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Papildomos lėšos bus naudojamos gydymo paslaugų plėtrai, naujiems baziniams mokėjimams diegti ir jau taikomiems mokėjimams, bazinėms kainoms indeksuoti. Numatytas finansavimas pirminės sveikatos priežiūros, psichikos sveikatos, dienos stacionaro ir kitų paslaugų plėtrai, taip pat gydytojų specialistų konsultacijų prieinamumui gerinti. Be to, planuojama didinti kai kurių paslaugų bazines kainas, tarp jų medicininės reabilitacijos, slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, bei kraujo komponentų kainas. 

REKLAMA

Svarbi dalis papildomo finansavimo prisidės ir prie gydymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Papildomos lėšos sveikatos priežiūros įstaigoms sudarys galimybes toliau didinti medikų ir kitų sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimus. 

Daugiau kaip 912 mln. – vaistams, medicinos priemonėms

Daugiau kaip 912 mln. eurų kitų metų PSDF biudžete planuojama skirti vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams ir medicinos priemonių nuomai.  

REKLAMA

Dalis papildomų lėšų bus skirta jau kompensuojamų vaistų augančioms išlaidoms padengti. Naujų kompensuojamųjų vaistų įtraukimui iš rezervinio vaistų sąrašo planuojama 13 mln. eurų. Taip pat didinamas finansavimas kompensuojamosioms ir centralizuotai apmokamoms medicinos pagalbos priemonėms, numatomos papildomos lėšos klausos implantų procesorių kompensavimui. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iš kitų metų PSDF biudžeto lėšų bus finansuojama skaitmeninių sveikatos sprendimų plėtra. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos bei Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos eksploatavimui ir plėtrai planuojama skirti 15 mln. eurų. Taip pat numatoma pradėti finansuoti gydymo įstaigų sveikatos duomenų skaitmenizavimą ir jų saugos stiprinimą. Šiam tikslui kitais metais planuojama skirti 3 mln. eurų, vėliau planuojama šią sumą didinti.

REKLAMA

Kartu su augančiu finansavimu gydymo paslaugoms ir vaistams numatyta toliau stiprinti PSDF finansinį atsparumą. Iš viso 2027 metais PSDF rezervą numatoma papildyti 103,1 mln. eurų. Iš jų 100 mln. eurų sudarys didėjančios PSDF pajamos, o 3,1 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšos, skirtos anksčiau panaudotai rezervo daliai atkurti.

Prognozuojama, kad metų pradžioje PSDF rezervo dydis sieks beveik 873 mln. eurų. Šios lėšos užtikrina galimybę reaguoti į nenumatytas situacijas ir užtikrinti nenutrūkstamą sveikatos priežiūros paslaugų finansavimą net ekonominių ar kitų iššūkių laikotarpiu. 

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų