Vyriausybė palaiko Nevėžio draustinio plėtrą: štai kiek hektarų padidės

Kaip skelbiama, naujai nustatomas draustinio plotas padidės 621 ha – bendras draustinio plotas sieks 1 746,95 ha.
Planuojama draustinio teritorija išsidėsčiusi Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijose.
Į jį papildomai siūloma įtraukti besiribojančias „Natura 2000“ teritorijas, visą Raudondvario dvaro sodybos teritoriją, Kačiūniškės dvaro sodybos fragmentus, Babtyno dvaro sodybą, vadinamą Žemaitkiemiu, taip pat Piepalių piliakalnį su gyvenviete ir Raudondvario kelio atkarpą.
Nekilnojamojo turto registro duomenimis, į draustinio teritoriją planuojama įtraukti 353 žemės sklypai, iš kurių didžioji dalis – 317 – yra privatūs.
Į draustinį papildomai įtraukiami 353 žemės sklypai, iš kurių 317 yra privatūs, ir 126,3 ha nesuformuotos valstybinės žemės. Į draustinio buferinės apsaugos zoną patenka 310 sklypų ar sklypų dalių: 303 privačios žemės sklypai – 80,44 ha, 7 valstybinės žemės sklypai – 2,29 ha, laisva valstybinė žemė ‒ 20,46 ha.
Be to, kaip nurodo Aplinkos ministerija, siekiant užtikrinti Nevėžio draustinyje esančių gamtos ir kultūros paveldo vertybių artimos aplinkos apsaugą ir išvengti perteklinių ribojimų gyvenamoms vietovėms, siūloma nustatyti 127 ha draustinio buferinės apsaugos zoną.
Į šią zoną, kaip teigiama, patenka iš viso 310 sklypų ar jų dalių, iš kurių 303 – privatūs, 7 valstybinės žemės sklypai ir beveik 20,5 ha valstybinės žemės.
Kaip nurodo Aplinkos ministerija, atliekant analizę nustatyta, kad šalia Nevėžio draustinio esančiose teritorijose buvo aptiktos Europos Bendrijos svarbos buveinės bei saugomos rūšys – natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, eutrofiniai aukštieji žolynai, šienaujamos mezofitų pievos, plačialapių ir mišrūs miškai, griovių ir šlaitų miškai.
Išplėtus draustinio ribas, jos būtų įtrauktos į vientisą saugomą teritoriją.
Pranešama, kad patvirtinus naująsias Nevėžio draustinio ribas, privačių miškų savininkai, kurių sklypuose esančių miškų grupę planuojama keisti, galėtų kreiptis dėl vienkartinių arba kasmetinių kompensacijų.
Ministerijos skaičiavimais, per artimiausią dešimtmetį kasmetinėms kompensacijoms numatyta skirti iš viso 1851 eurą.
„Natura 2000“ – 1992 m. Europos Sąjungos (ES) sukurtas saugomų ekologinių teritorijų tinklas, į kurį įtrauktos natūralios ir pusiau natūralios buveinės, nykstančių gyvūnų ir augalų rūšys. Tinklas sudarytas pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas.
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