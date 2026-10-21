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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VTEK spręs, ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero gauto kvietimo į verslo konferenciją

2026-10-21 07:19 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 07:19
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Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį spręs, ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio gauto kvietimo į verslo konferenciją „Lūžio taškas“.

Ašigalio gatvės viaduko atidarymas (nuotr. Organizatorių)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį spręs, ar pradėti tyrimą dėl Kauno mero Visvaldo Matijošaičio gauto kvietimo į verslo konferenciją „Lūžio taškas“.

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Spalio pradžioje komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją prieš priimdama sprendimą dėl tyrimo pradėjimo.

Jei tyrimas būtų pradėtas, jo metu būtų vertinama, ar nebuvo pažeista Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostata, draudžianti priimti paslaugas ar dovanas dėl tarnybos ar statuso.

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Į Palangoje vykusią konferenciją V. Matijošaitis gavo kvietimą iš renginio mecenato, bendrovės „Superia LT“, užuot pirkęs mažiausiai 1,5 tūkst. eurų kainuojantį bilietą.

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Kaip skelbė portalas „15min“, konferencijoje taip pat dalyvavo Vilniaus meras Valdas Benkunskas, sostinės savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas, „Vilniaus vandenų“, „Kauno energijos“ ir „Kauno autobusų“ vadovai.

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Portalo „Kas vyksta Kaune“ duomenimis, renginyje dalyvavo ir Kauno vicemerai Mantas Jurgutis bei Andrius Palionis.

Skelbta, jog už visų politikų ir valstybės tarnautojų bilietus, išskyrus V. Matijošaičio, sumokėjo juos išsiuntusios įstaigos.

VTEK taip pat turėtų svarstyti konservatoriaus Mindaugo Lingės kreipimąsi

Trečiadienį VTEK taip pat turėtų svarstyti konservatoriaus Mindaugo Lingės kreipimąsi dėl galimo finansų ministro Taurimo Valio interesų konflikto, susijusio su ankstesne jo veikla Šeimos kredito unijoje.

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M. Lingė prašo įvertinti, ar ministras tinkamai deklaravo privačius interesus ir ar neturėjo nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su kredito unijų veikla. Pats T. Valys galimą interesų konfliktą neigia.

Šios unijos valdybos pirmininkas bei administracijos vadovas yra Žygimantas Valys – ministro brolis.

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