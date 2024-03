VSAT: pasienyje su Baltarusija vilkikų eilės kiek sumažėjo

„Nepaisant to, kad du punktai užsidarė, tikrai nieko neatsitiko tokio, kas keltų labai didelių problemų ar dėl ko kiltų rekordai. Tos eilės dar visai neseniai tiek per Medininkus, tiek per Šalčininkus būdavo tikrai daug ilgesnės“, – BNS sakė G. Mišutis.

Kaip BNS sakė tarnybos atstovas Giedrius Mišutis, 8 val. duomenimis, Medininkų pasienio kontrolės punkte buvo apie 450 vilkikų eilė (sekmadienį – daugiau nei 500), didžioji dalis jų – apie 350 – stovi laukimo aikštelėje. Laukti eilėje vairuotojams tenka apie 45 valandas (sekmadienį – 55 val.).

Tuo metu Šalčininkų punkte laukė 340 vilkikų (sekmadienį – 400), o laukimo laikas – 34 valandos (40 val.).

„Šitie skaičiai yra didesni, palyginti su paskutiniu periodu po Naujų metų, bet yra buvę dienų, kai Medininkuose laukimo laikas siekė ir po 60, ir po 80 valandų. Eilės yra ilgokos, bet kažkokio išskirtinumo nėra“, – pridūrė VSAT atstovas.

Eilės kiek ilgesnės iš Baltarusijos pusės – pirmadienį ryte prie Medininkų punkto laukė apie 790 vilkikų, prie Šalčininkų – 690.

G. Mišučio teigimu, čia visiškai nebuvo lengvųjų automobilių eilių. Anot jo, pro Medininkus išvyko beveik 190 vilkikų ir 360 lengvųjų automobilių, per Šalčininkus – atitinkamai 170 ir 300.

Praėjusį penktadienį Lietuva uždarė Lavoriškių ir Raigardo pasienio punktus, pernai vasarą Lietuva uždarė taip pat du – Šumsko ir Tverečiaus –punktus. Šiuo metu pasienyje su Baltarusija veikia tik Medininkų ir Šalčininkų punktai.

Lietuvos institucijos teigia, kad juos uždarant siekiama spręsti nacionalinio saugumo, kontrabandos, tarptautinių sankcijų pažeidimų problemas. Tokių pat sprendimų ėmėsi ir su Baltarusija taip pat besiribojančios Lenkija bei Latvija, jos šiuo metu turi po vieną veikiantį pasienio punktą.