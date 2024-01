VRK pripažino, kad Podolskis ir Gusevas nepapirkinėjo rinkėjų: Rinkimų kodeksą pažeidė politikoje nedalyvaujantis pilietis

Nustatyta, kad pilietis S.M. padarė apysunkį teisinį nusikaltimą. Per pirmąjį turą jis papirko keturis asmenis, iš kurių trims asmenims davė butelį alaus, o vienam – 20 eurų, kad jie balsuotų už Darbo Partijos (DP) kandidatą R. Podolskį. Per antrajį turą papirko tris asmenis, žadėdamas atsilyginti alumi, kad jie balsuotų už socialdemokratų kandidatą N. Gusevą.

Vykusio ikiteisminio tyrimo metu pilietis savo kaltę pripažino. Jis pats per pirmąjį turą balsavo už R. Podolskį, kandidato prašymu, o per kitą turą balsą N. Gusevui atidavė niekieno neprašomas. S. M. nurodė, kad per pirmąjį turą dirbo jis pats dirbo R. Podoslkio agitacinį darbą, kabino plakatus.

REKLAMA

REKLAMA

Savo ruožtu, „darbietis“ savo kaltės nepripažino ir neigė bet kokį prašymą agituoti. Tačiau R. Podolskis patvirtino, kad S.M. davė lankstinukų, taip pat iš asmeninių lėšų skyrė piliečiui 100 eurų kuro išlaidoms padengti.

REKLAMA

VRK pripažino, kad naudodamas savo asmenines lėšas ir jų neapskaitydamas R. Podolskis nusižengė rinkimų kampanijos finansavimo reikalavimams.

Tyrimą vykdžiusi darbo grupė vertina, kad piliečio papirkti balsai neturėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams, tad nėra teisinio pagrindo juos pripažinti negaliojančiais.

ELTA primena, kad portalas delfi.lt skelbė, jog dviejų Zarasų rajono meru siekusių tapti vietos politikų – buvusio mero, socialdemokrato Nikolajaus Gusevo ir „darbiečio“ Rimvydo Podolskio – naudai pavasarį vykusiuose savivaldos rinkimuose buvo perkami balsai.

Prokuratūra balsus pirkusį vyriškį nuo bausmės atleido, tačiau ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę vyras visiškai pripažino ir neslėpė rinkėjams pirkęs alų, davęs pinigų.

Savo ruožtu Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pradėjo tyrimą dėl rinkėjų papirkimo.