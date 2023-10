VPT: Šalčininkų ir Ukmergės valdžia turi nutraukti keleivių vežimo sutartis

„Nepaskelbdama pirkimo, (...) bet sudarydama sutartį tiesiogiai savivaldybė (Šalčininkų – BNS) pažeidė (...) skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei (...) siekį, kad paslaugoms įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai“, – rašoma VPT išvadoje.

Savivaldybės 2020 metais pasirašyta sutartis su Šalčininkų autobusų parku galioja, kol konkurso būdu bus parinktas naujas vežėjas. Savivaldybė nurodė, kad dėl COVID-19 įtakos nebuvo galima nustatyti paslaugų maksimalios apimties, būtinos ruošiant konkurso sąlygas, tačiau tai, anot VPT, nepateisina jos pasirinkimo neskelbti konkurso.

Tuo metu Ukmergės savivaldybės 2016 metais pasirašyta sutartis su Ukmergės autobusų parku galioja iki 2026 metų gegužės, be to, numatyta galimybė ją pratęsti dar penkeriems metams.

Abiem savivaldybėms rekomenduota sutartis nutraukti bei skelbti konkursus.

Šiemet liepą įsigaliojus Kelių transporto kodekso pataisoms su rinkos senbuviais sutartys automatiškai pratęstos 18 mėnesių, per šį laikotarpį įmonės turi prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Be to, vežėjų autobusai turi būti ne senesni nei 14 metų, o nuo 2026-ųjų jų amžius turės būti iki 10 metų.

Į maršrutų aptarnavimą pretenduojančios įmonės privalės turėti metus galiojančią banko ar draudimo bendrovės garantiją, kurios dydis bus apskaičiuojamas maršruto atstumą kilometrais padauginus iš pusės metinių reisų skaičiaus. Nesilaikant leidimo sąlygų vežėjas privalės mokėti 10 proc. garantijos sumos.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) kartu su Susisiekimo ministerija spalio pradžioje paskelbė 189 tolimųjų autobusų reisų maršrutus – tai yra visi iki šiol buvę maršrutai Lietuvoje – jais vežti galės neribotas skaičius vežėjų. Tikimasi, kad tai paskatins į rinką ateiti naujų vežėjų, kurie galės pasiūlyti ir naujų reisų.