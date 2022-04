VMI pričiupo „influencerį“: teks sumokėti dešimtis tūkstančių eurų mokesčių

Mokesčių mokėtojas aktyviai reiškėsi socialiniame tinkle Instagram. Turėdamas keturias paskyras, jis reklamavo savo teikiamas virtualių valiutų rinkos, būsimų sporto įvykių lažybų pasiūlymų analizės paslaugas. Asmuo filmuodavosi, fotografuodavosi su grynaisiais pinigais, kurie neva išlošti lažybų metu ar gauti pardavus virtualias valiutas, demonstravo tariamai prabangų gyvenimo būdą. Mokesčių administratoriui atlikus operatyvų patikrinimą, nustatyta, kad gyventojas veikė nuo 2019 m. sausio mėn., tačiau individualią veiklą įregistravo tik 2021 m. rugsėjo mėn. Nuomonės formuotojas nebuvo pateikęs pajamų mokesčio deklaracijos (GPM311) už 2019 m. ir 2020 m., nors pajamų tais metais iš vykdomos veiklos buvo gavęs.

„Atlikus operatyvų patikrinimą, gyventojas deklaravo 2019 m. gavęs daugiau nei 16 tūkst. eurų pajamų, o 2020 m. – daugiau nei 29,8 tūkst. eurų. Iš viso daugiau nei 1,7 tūkst. eurų mokėtino GPM. Be to, nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. nuomonės formuotojas viršijo 45 tūkst. eurų pardavimų sumą per 12 mėn., tačiau PVM neapskaičiavo ir nesumokėjo. Pateikęs FR0608 deklaracijas už laikotarpį nuo 2021 m. rugpjūčio iki gruodžio mėn., gyventojas deklaravo daugiau nei 154,7 tūkst. eurų apmokestinamųjų sandorių ir beveik 26,9 tūkst. eurų mokėtino PVM“, – sako VMI Kontrolės departamento vyresnysis patarėjas Rolandas Puncevičius. Gyventojui patikrinimo metu surašytas Administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 187 str. 1 d. ir 150 str. 3 d.

Pernai VMI atliko asmenų, kurie teikia vaizdo turinio transliavimo paslaugas socialiniuose tinkluose Twitch, Youtube, Instagram analizę. Jos metu iš viso nustatyta 17-ka rizikingų asmenų, o atlikus jų kontrolės veiksmus papildomai deklaruota 24 tūkst. eurų mokesčių. Dėl vieno asmens veiklos inicijuotas ikiteisminis tyrimas.

Kontroliuodama komercinę veiklą e.erdvėje VMI 2021 m. iš viso atliko 124 kontrolės veiksmus, kurių rezultatas – papildomai nustatyta mokėtina 4 mln. eurų suma.

