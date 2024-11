Visoje šalyje gaudė sirenos: išgirdus reikėjo atlikti šiuos veiksmus

Šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priims tik tie telefonai, kuriuose yra nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Daugiau informacijos, kaip nusistatyti telefonus, pateikiama Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt.

Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes (nuo 11.52 iki 11.55 val.). Nustojus joms kaukti, 11.55 val., per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) bei per regionines ir vietines radijo stotis buvo skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Trumpųjų perspėjimo pranešimų perdavimas prasidėjo kartu su sirenų jungimo pradžia, t. y. 11.52 val., ir tęsis iki 12 val.

Būtina padaryti šiuos veiksmus

Išgirdę sirenas, gyventojai privalo nedelsdami įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.

Siekiant išvengti galimo nerimo sirenų patikrinimo metu, ugdymo įstaigoms rekomenduojama auklėtinius bei mokinius iš anksto informuoti apie patikrinimo metu girdimas perspėjimo sirenas, paaiškinti, kad vykdomas perspėjimo sistemos patikrinimas, o ne perspėjama apie realų pavojų. Šis patikrinimas – tai puiki proga pasikalbėti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, o galbūt ir aplankyti netoli esančia priedangą ar kolektyvinės apsaugos statinį.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.

Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ metu įdiegtos 197 naujos sirenos.

Šiais metais beveik dvigubai padidintas perspėjimo sirenų skaičius Vilniaus mieste. Tad perspėjimo sistemos patikrinimo metu apie 300 tūkstančių gyventojų, anksčiau nepatekusių į perspėjimo sirenų girdimumo zoną, girdės jų signalą.

Centralizuojama gyventojų perspėjimo sistema

Departamentas, įgyvendindamas investicinius projektus, planuoja iki 2029 metų iš esmės atnaujinti gyventojų perspėjimo sirenomis infrastruktūrą – įdiegti naujas 275 sirenas ir prie centralizuoto valdymo sistemos prijungti ne mažiau kaip 600 esamų sirenų.

Departamento duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1143 perspėjimo sirenos, jų signalą gali girdėti apie 54 proc. (1,6 mln.) gyventojų. Perspėjimo sirenų išdėstymo žemėlapis skelbiamas Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje adresu lt72.lt.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema yra labai svarbi skubiai pranešant gyventojams apie gresiantį pavojų, todėl siekiant tobulinti šią sistemą, departamentas prašo gyventojų užpildyti anketą ir pateikti informaciją apie perspėjimo pranešimo gavimą/negavimą, taip pat aktualią kitą informaciją, pastabas ar pasiūlymus