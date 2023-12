Visagine į darželį vyrui atvedus sumuštą vaiką – ant kojų sukeltos tarnybos

Apie galimai patirtą smurtą darželio administracija informaciją perdavė vaiko teisių gynėjams, o jie – policijai ir medikams.

„Reaguodami į pranešimą nedelsiant susitikome su vaiko mama, bendravome su vaiku, išklausėme ugdymo įstaigos atstovę. Su tėčiu susisiekti nepavyko. Aktyviai bendradarbiaujame su pareigūnais, tiriančiais įvykio aplinkybes“, – komentare naujienų portalui tv3.lt nurodė Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė.

Šeima tarnybai žinoma

Ji patvirtino, kad mažametės šeima jau anksčiau buvo žinoma tarnybai, tačiau smurtinių atvejų iki šiol nefiksuota

„Pagalba vaiko tėvams buvo teikiama ir iki šio įvykio, ją tėvai gauna ir šiuo metu. Tačiau smurtinių vaiko teisių pažeidimų šioje šeimoje iki šiol nebuvo fiksuota.

Vertiname, kokia pagalba šiuo atveju būtų labiau veiksminga ir ją nedelsiant inicijuosime. Primename, kad pagalbą šeimoms teikia savivaldybės socialinės įstaigos“, – nurodė I. Gaigalienė.

Dažnėjanti problema

Specialistė pažymi, kad smurtas prieš vaiką yra ypatingai skaudi tema, nėra mažesnio arba didesnio smurto – tiek vaiką žalojančių santykių sistema šeimoje, tiek ir vienkartinė skriauda prieš vaiką, palieka ilgalaikes pasekmes jam. Ypač skaudžiai vaiką paveikia smurtas iš artimiausių jam žmonių. Tačiau mūsų turimi duomenys rodo, kad vaikai vis dar dažniausiai nukenčia savo šeimoje.

„Kalbant apie smurto prieš vaikus problematiką, atkreipiame dėmesį į vaiko giminaičių, kaimynų ar artimoje šeimos aplinkoje esančių žmonių dėmesingumą, pastabumą šeimoje vykstantiems pokyčiams ir galimiems pavojaus ženklams. Savalaikis reagavimas, kompleksinės pagalbos suteikimas, gali padėti užkirsti kelią netinkamam suaugusiųjų elgesiui.

Artimais pagalbininkais pasidalijant nerimo ženklais dėl vaikų laikome šeimos gydytojus, mokytojus, šiuo atveju pirminė informacija taip pat gauta iš vaikų darželio atstovų.

Siekiant, kad vaiko teisių pažeidimų, o ypač smurto, būtų kuo mažiau, labai svarbus ir pokytis visuomenėje. Tad kiekvienam iš mūsų vertėtų būti atidesniems aplinkiniams, mokytis atpažinti ženklus, išduodančius, kad vaikas galimai patiria smurtą“, – nurodo ji.

Mažėjančią toleranciją smurtui rodo tai, kad pranešimų vaiko teisių gynėjai daugiau kasmet. Per 2021 m. buvo užfiksuota 2935, per 2022 m. – 3228, o per šių metų vienuolikos mėnesių laikotarpį – jau viršytas per praėjusius metus gautų pranešimų skaičius – reaguojama kas devynias minutes.

Kilus klausimams, vaiko teisių gynėjai kviečia žmones pasikonsultuoti su skambinant nemokamu tel. 8 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant bendruoju pagalbos numeriu 112.