Vilniaus rajono taryba vėl atidėjo sprendimą dėl Gulbinowicziaus gatvės pervadinimo

2020 m. Šventasis Sostas kardinolui H. Gulbinowicziui pareiškė kaltinimus dėl seksualinio smurto prieš nepilnamečius. Vilniaus rajone iki šiol yra jo vardu pavadintų gatvių, kardinolui tebėra suteiktas ir Vilniaus rajono garbės piliečio vardas.
Tiesa, kartu su šiuo klausimu nutarta išbraukti ir kitus planuotus tarybos darbotvarkės klausimus. Pavyzdžiui, dėl nekilnojamojo turto suteikimo Lietuvos Šaulių sąjungai, „Nemenčinės komunalininko“ sutarties pratęsimo ir kt.
Už tai balsavo 16 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narių, prieš – 9, susilaikė 2.
Prasidėjus posėdžiui Vilniaus rajono savivaldybės tarybos LLRA-KŠS frakcijos vadovas Waldemaras Urbanas pranešė frakcijos vardu siūlantis išbraukti eilę darbotvarkės klausimų bei jų svarstymą atidėti kitos savaitės posėdžiui.
„Buvo siūlymas išimti iš darbotvarkės tam tikrus klausimus, tai, kaip suprantu, to padaryta nebuvo. Tai tada šiandien mes, (...) frakcijos siūlymu prašome pakeisti darbotvarkę išbraukiant iš jos eilę klausimų“, – kalbėjo jis.
„Procesai galės būti apsvarstyti kitą savaitę“, – teigė W. Urbanas.
Kitas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas spalio 22-ąją dieną.
Kartu su daug kitų klausimų taryba išbraukė ir siūlymą dėl nekilnojamojo turto perdavimo Lietuvos šaulių sąjungai (LŠS). Savivaldybės taryba turėjo nuspręsti dėl Rakonių kaime esančios beveik 590 kv. metrų buvusios mokyklos pastato perdavimo LŠS neatlygintinai naudotis metus su galimybe sutartį pratęsti.
Tuo metu klausimas dėl kredito linijos bendrovei „Nemenčinės komunalininkas“ nesyk buvo akcentuotas Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus. Jo teigimu, pastaruosius du kartus neįvykus savivaldybės tarybos posėdžiams kyla rizika įmonei nepratęsti kredito, dėl kurio gali sutrikti šildymo paslaugų teikimas rajone.
ELTA primena, kad spalio 2 ir spalio 12 dienomis planuoti Vilniaus savivaldybės tarybos posėdžiai neįvyko – nebuvo narių kvorumo.
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