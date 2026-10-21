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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus rajono savivaldybėje – ginčas dėl mobingo

2026-10-21 16:22 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 16:22
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Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) politikui Jaroslawui Narkiewicziui (Jaroslavui Narkevičiui) kalbant apie mobingo apraiškas Vilniaus rajono savivaldybėje, šios meras Robertas Duchnevičius įžvelgia politinį performansą.

Vilniaus rajono savivaldybė (ELTA) (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) politikui Jaroslawui Narkiewicziui (Jaroslavui Narkevičiui) kalbant apie mobingo apraiškas Vilniaus rajono savivaldybėje, šios meras Robertas Duchnevičius įžvelgia politinį performansą.

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J. Narkiewiczius Seime trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje „dėl susirūpinimą keliančios situacijos, susijusios su R. Duchnevičiaus komandos besitęsiančių darbuotojų bauginimo bei mobingo apraiškų“ kalbėjo apie savivaldybėje vyraujančią baimės atmosferą.

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Parlamentaras tikino ją pastebėjęs bendraudamas su savivaldybės darbuotojais viešuose renginiuose.

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„Esu priverstas signalizuoti, kad, deja, situacija nepasikeitė ir yra signalų, kad tas persekiojimas ir mobingo apraiškos egzistuoja“, – aiškino jis, pabrėžęs, jog į panašias problemas dėmesį atkreipė anksčiau.

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„Pats dalyvavau ne viename renginyje, kai bendraudamas su savivaldybės atstovais jaučiau, kad jie jaučia psichologinį diskomfortą ir baimę, kad už bendravimą turės nemalonias pasekmes. Baimės atmosfera negali tapti savivaldybės administravimo norma, o vadovo pareiga suteikia atsakomybę, o ne teisę žeminti“, – teigė J. Narkiewiczius.

Spaudos konferencijoje dalyvavusi LLRA-KŠS frakcijos tarybos narė Renata Sobieska sakė, kad signalus apie galimus darbuotojų teisių pažeidimus taryba kėlė anksčiau. Kaip pavyzdį ji nurodė savivaldybei pavaldžioms įstaigoms išsiųstą laišką, prašantį informuoti, kurie darbuotojai dalyvaus Lenkų sąjungos renginyje.

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„Tokie reiškiniai veikia, baugina. Laikome tokį elgesį persekiojimu, kai buvo žadama, kad raganų medžioklės savivaldybėje nebus“, – sakė ji.

Buvusi Paberžės seniūnė Agata Puncevičienė pasakojo, kad po teisme laimėtos bylos dėl jai skirtos tarnybinės nuobaudos panaikinimo jos darbo vertinimas pablogėjo, o šiemet jai skirta nauja nuobauda, po kurios ji atleista iš darbo.

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Vilniaus rajono mero teigimu, susidaro įspūdis, kad tiek Vilniaus rajono LLRA-KŠS tarybos nariams, tiek Seimo nariams tenka paklusti partijos vadovo nurodymams.

„Neatmetu ir to, kad tokie pasisakymai gali būti susiję su artėjančiais rinkimais bei siekiu padidinti savo politinį žinomumą“, – BNS trečiadienį perduotame komentare sakė R. Duchnevičius.

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„Mano nuomone, ši spaudos konferencija panašesnė į koordinuotą politinį performansą nei į nuoširdų siekį išsiaiškinti situaciją“, – pridūrė jis.

Pastaruoju metu Vilniaus rajono savivaldybės tarybai nepavyksta apsvarstyti klausimų dėl už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinowicziaus (Henriko Gulbinovičiaus) vardo gatvių pervadinimo.

Praėjusį penktadienį LLRA-KŠS frakcijos siūlymu šis klausimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės, o dar anksčiau – spalio 12-ąją – savivaldybės tarybos posėdis antrąkart šį mėnesį neįvyko dėl nesusidariusio kvorumo, jame nedalyvavus LLRA-KŠS frakcijos atstovams.

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