Vilniaus rajone per avariją vertėsi automobilis, nukentėjo žmogus

Avarija įvyko apie 16.30 val. Senajame Ukmergės kelyje, ties išvažiavimu iš magistralinio kelio A2. Pirminiais duomenimis, susidūrė „Nissan“ ir VW. Avarija įvyko, kai vienas automobilis nuo magistralinio kelio pusės įvažiuodamas į pagrindinį kelią, Senąjį Ukmergės plentą, nepraleido juo važiuojančio kito automobilio.
Po smūgio VW vertėsi ir nulėkė nuo kelio. Žmonių vaduoti iš persivertusio VW neprireikė, vienas žmogus iš šio automobilio patyrė galvos traumą.
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