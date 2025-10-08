Vilniaus rajone „Opel“ rėžėsi į policijos automobilį: į ligoninę išgabenta pareigūnė

Per eismo įvykį nukentėjo pareigūnė, ji išvežta į ligoninę. Pirminiais duomenimis, sužalojimai nesunkūs.
Susidūrimas įvyko Žalesos kaime trečiadienio vakarą, kai iš šalutinio kelio išvažiavo „Opel“ ir trenkėsi į pagrindiniu keliu su švyturėliais važiavusį policijos automobilį.
Apsunkintas eismas
Šioje vietoje yra remontuojamas kelio ruožas. Eismas apsunkintas, susidarė spūstys.
Incidentas tiriamas.
