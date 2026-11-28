Sostinės Laisvės prospekte esančio teismo raštinės darbuotoja laišką su melaginga informacija į darbinį elektroninį paštą gavo penktadienio popietę, apie 15.37 valandą.
Pareigūnams patikrinus patalpas, sprogmenų ar įtartinų objektų nerasta.
Surinkta medžiaga dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę.
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