„Manome, kad vaikai ir jų tėvai yra apgaudinėjami, o Vilniaus savivaldybė „nieko nemato“. Prieduose pateikti 10 produktų davinio nuotraukos, kurių privaloma vidutinė vertė – 1,81 eurų per dieną, o mūsų ištirta faktinė vertė – 0,88 eurų per dieną (mažmeninėmis kainomis!). T. y. trūkumas: 0,94 eurų per dieną mokiniui. Padauginkite šį trūkumą iš mokinių, gaunančių paramą, skaičiaus“, – laiške tv3.lt rašė Vytautas.

Šiuo klausiu Vytautas kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo aplinkos skyrių.

„Pokalbio metu paaiškėjo ir tai, kad, pasirodo, savivaldybė neturi priemonių, kurios suteiktų pilnavertę vaikų maitinimo kontrolę, o tiksliau, – faktinių produktų užpirkimo kainų kontrolę. Faktiškai tai reiškia, kad savivaldybė skiria konkrečias lėšas, ir nesidomi, ar tos lėšos yra panaudojamos“, – rašė Vytautas.

Skaičiavimai neatitinka realybės

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė portalui tv3.lt patvirtino, kad sauso maisto daviniai mokykloje sudaromi pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą pusryčių, pietų ir pavakarių gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašą.

Pagal jį ir nustatomas nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui.

„Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms. Mes, kaip ugdymo įstaiga, bendradarbiaujame su maitinimo paslaugos teikėju, atsižvelgdami į Maisto veterinarijos tarnybos specialistų nurodymus ir rekomendacijas, teikiame pasiūlymus dėl maisto davinių“, – atsakyme tv3.lt rašė D. Pilukienė.

REKLAMA

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniaus gimnaziją kaltina apgaudinėjant šeimas dėl nemokamo maitinimo: suskaičiavo, kiek išleidžia maistui

Jos teigimu, kas mėnesį maisto daviniai būna daugmaž vienodi, skiriasi keli produktai. Mokyklos vadovė patvirtino, kad 5–12 klasių moksleiviams skiriamų maisto davinių kaina turi sudaryti 1,81 euro per dieną asmeniui. Tačiau D. Pilukienė pažymi, kad skaitytojo skaičiavimai neatitinka realybės.

„Sausi daviniai balandžio mėnesį buvo dalinami du kartus t. y. už balandžio1–16 d. (7 dienas) ir balandžio 19–30 d. (10 dienų). Pateiktoje nuotraukoje rašoma, kad už balandžio 8–21 d.

Į balandžio 1–16 d. sauso davinio sudėtį nebuvo įtraukti produktai, kurie nurodyti Jums pateiktoje lentelėje: avižinė košė su džiovintomis avietėmis, avižiniai dribsniai „Galinta“ viso grūdo, makaronai spageti ne pilno grūdo, pupelės baltos „Stenliz“. Sauso davinio suma, nurodytoms 7 dienoms, yra 12,67 eurai, t.y.1,81 euro per dieną“, – patikslino mokyklos vadovė.

Savivaldybė į pirkimus nesikiša

Vilniaus miesto savivaldybė teigia, kad mokyklos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą produktų sąrašą savarankiškai atlieka produktų pirkimus, savivaldybės į tai niekaip nesikiša, gali tik informuoti ar konsultuoti.

„Vilniaus miesto savivaldybės administracija maitinimo paslaugų sutartyse nėra trečioji sutarties šalis, tačiau, jeigu švietimo įstaigai ar tėvams kyla klausimai, savivaldybės administracija teikia konsultacijas bei atsako į kilusius klausimus, jeigu klausimas apima savivaldybės administracijos darbuotojų kompetenciją“, – atsakyme tv3.lt rašė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja švietimo klausimais Alina Kovalevskaja.

Jos teigimu, paprastai savivaldybė nesulaukia skundų dėl maitinimo mokyklose tiesiogiai iš tėvų.

„Dažniausiai nusiskundimus gauna pačios švietimo įstaigos ir, jeigu įstaigos kreipiasi į mus, įstaigoms visada padedama atsakyti į kilusius klausimus“, – patikino savivaldybės atstovė.

Aišku, kaip apskaičiuoja sumas maistui

Lietuvoje nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) vienai dienai vienam mokiniui skiriama nuo 1,6 iki 9,7 procentų bazinės socialinės išmokos – nuo 0,64 iki 3,88 eurų.

REKLAMA

Kaip praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų pusryčiams/pavakariams skiriama nuo 0,64–1,12 eurų, pietums – nuo 1,4–2 eurų.

Mokinių maitinimą savo mokyklose administruoja savivaldybių administracijos.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 192 eurai.

Taip pat mokiniai turi teisę į tokią paramą jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės 256 eurais, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.