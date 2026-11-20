Vilniaus senamiestyje esančiai itin prastos būklės buvusiai bibliotekai tvarkyti skirtas 1,5 mln. eurų finansavimas.
Jame turėtų įsikurti Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinis muziejus.
Nutrūkus finansavimui, dalį darbų teko stabdyti
Rangos sutartį su bendrove „Infes“ Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus pasirašė 2023 metų gruodį. Darbai pradėti 2024 metais, tačiau metų pabaigoje nutrūkus projekto finansavimui dalį jų teko sustabdyti.
„Dabar muziejus galės tęsti restauraciją. Projekte numatyta sutvirtinti pastato konstrukcijas ir pritaikyti patalpas lankytojams“, – teigiama pranešime.
Tarpukariu šiame pastate veikė viešoji žydų apšvietos draugijos „Meficei Haskala“ biblioteka. 1941 metais pastatas atsidūrė nacių įkurto Vilniaus geto teritorijoje, o bibliotekai ėmė vadovauti iš Varšuvos pasitraukęs Hermanas Krukas. Bibliotekos patalpose veikė ir Jungtinė partizanų organizacija, telkusi geto kalinius ginkluotam pasipriešinimui naciams.
1944 metais Holokaustą išgyvenę Vilniaus žydai buvusioje geto bibliotekoje įkūrė pirmąjį pokario žydų muziejų Lietuvoje. 1949 metais sovietų valdžia muziejų uždarė.
Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto muziejų planuojama atidaryti 2029-aisiais.
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