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Vilniaus arkikatedroje užbaigti mažos apimties invazinio tyrimo darbai – toliau bus analizuojami duomenys

2026-11-06 14:59 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 14:59
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Mažos apimties invazinio tyrimo darbai Vilniaus arkikatedroje galutinai užbaigti, praneša Lietuvos istorijos institutas. 

Vilniaus arkikatedra (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Mažos apimties invazinio tyrimo darbai Vilniaus arkikatedroje galutinai užbaigti, praneša Lietuvos istorijos institutas. 

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„Sutvarkyta tyrimo vieta, toliau vyks duomenų analizė. Lietuvos istorijos institutas reiškia nuoširdžią padėką visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems“, – teigiama instituto išplatintame pranešime spaudai. 

„Prie sklandaus ir kokybiško pirmojo mažos apimties invazinio tyrimo Vilniaus arkikatedroje etapo įgyvendinimo neabejotinai reikšmingai prisidėjo būrio žmonių, organizacijų, įmonių kompetencijos, pastangos ir atsakingas požiūris į tyrimo darbus ypatingos svarbos objekte, už ką jiems reiškiame mūsų padėką“, – pranešime cituojamas Lietuvos istorijos instituto direktorius Aurimas Švedas.

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Istorijos institutas: mažos apimties invazinio tyrimo darbai Vilniaus arkikatedroje galutinai užbaigti

Instituto teigimu, Vilniaus arkikatedros mūro mažos apimties invazinio tyrimas buvo pirmasis etapas. Toliau mokslininkai žada analizuoti surinktus duomenis bei juos panaudoti tolesniems Vilniaus arkikatedros tyrimams. 

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„Šis tyrimas yra vienas iš ilgalaikių ir sistemingų Vilniaus arkikatedros mokslinių tyrimų etapų, kurių tikslas – kompleksiškai pažinti vieną svarbiausių Lietuvos istorijos ir valstybingumo vietų“, – nurodo Istorijos institutas.

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„Vilniaus Universitetas (VU) kartu su Lietuvos istorijos institutu yra pateikęs Lietuvos mokslo tarybai tarpdisciplininių kompleksinių Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimų projekto paraišką, ji šiuo metu yra vertinama. Laimėjus projektą, Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimai truktų ketverius metus“, – teigiama pranešime. 

ELTA primena, kad mažos apimties invazinio tyrimo darbus Vilniaus arkikatedroje pradėję archeologai lapkričio 4-osios vakarą pranešė, jog, remiantis preliminariais duomenimis, tiriant ertmę prie Šv. Kazimiero koplyčios nebuvo rasta įrodymų, jog šioje vietoje galėjo būti perlaidoti kunigaikščio Vytauto Didžiojo palaikai. 

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Tyrimų grupės archeologo Ryčio Jonaičio, sienos nišoje nebuvo rasta nei „sarkofago, kas įrodytų buvus perlaidojimą“, nesimatė ir kaulų. Jo teigimu, tyrimą vykdę mokslininkai aptiko „kažkokios organikos, liekanų, metalo“ riedulių krūvą. 

Tyrimo metu buvo daromas gręžinys, imami mikrobiologiniai mėginiai, o pasiekus ertmę jos vidus fiksuojamas 3D skeneriu ir 3D kamera. Siekiant kuo mažiau pažeisti autentišką katedros mūrą, darbai vykdomi iš lauko pusės, kad nebūtų pažeistas tarpukariu mauzoliejuje įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis. 

Minimalaus invazinio tyrimo vertė – apie 35 tūkst. eurų. 

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